Diyarbakır'da baraj kapağı koptu, çevredeki evler su baskınlarına karşı boşaltıldı

Kent merkezinde İtfaiye ve AFAD ekipleri vatandaşları sel ve su baskını tehlikesine karşı uyardı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Barajda bir kapağın koptuğu doğru ama ikinci kapağın koptuğu doğru değil. Bize ulaşan herhangi bir can ve mal kaybı yok." açıklamasında bulundu.





Alınan bilgiye göre, Dicle Barajı'nda son günlerde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi amacıyla 3 dolu savağı kapağı tedbir amaçlı açıldı.





Bir süre sonra suyun aşırı tazyikinden dolayı kapaklardan biri koparak, akıntıya kapıldı. Dicle Nehri yatağında su seviyesinin yükselmesi üzerine 2 kapak kapatıldı.





İlçeye bağlı, Selman, Yatır, Kaya, Balaban, Akalan ve Tepecik mahallelerinde muhtarlar ve vatandaşlar sel ve taşkınlara karşı uyarıldı.





Jandarma ve AFAD ekipleri de Dicle nehri yatağındaki yerleşim yerlerinde tedbir almaya başladı.





VALİLİK'TEN AÇIKLAMA





"Dicle Nehri üzerinde sulama, içme suyu ve enerji amaçlı inşa edilen ve 2000 yılından beri işletmede olan Dicle Barajında son günlerde aralıksız ve mevsim normallerinin üzerinde yağan yağışlar nedeniyle rezervuarda su seviyesi hızla yükselmiştir. Seviye yükselmesini kontrol altına almak gayesiyle üç adet olan Baraj dolusavak kapaklarından bir adetinin açılması çalışması esnasında 13.12.2018 tarihinde saat 18:30 sularında radyal kapak kazaen yerinden kopmuştur.





Bunun neticesinde barajdan yaklaşık 1600 m3/sn su, bu kapaktan doğal Nehir yatağına doğru boşalmaktadır. Bu durum Dicle nehri yatağında mevcut seviyenin üzerinde üç veya dört metre daha fazla su yükselmesine ve Nehir yatağındaki suyun genişleyerek akmasına sebep olacağından ve il merkezine yaklaşık 4 saat içerisinde ulaşması beklendiğinden, Nehir yatağı kenarında can, mal ve hayati tehlikeye meydan vermemek için Eğil, Yenişehir, Sur, Çınar ve Bismil ilçelerimizin sınırları içerisinde ve il merkezinde Dicle Nehri yatağına komşu ve yakın olan yerleşim yerlerinde yaşayan ve bu güzergahları kullanan tüm vatandaşlarımızın Nehir yatağından uzak durmaları ve daha dikkatli olmaları hususu; Kamuoyunun bilgilerine saygı ile duyurulur"





EV VE İŞ YERLERİ BOŞALTILDI





Dicle Nehri yatağına yakın olan Yenişehir ilçesi Ferit Köşk Mahallesi'nde oturan vatandaşlar evlerini boşalttı. Vatandaşların sokaklarda ateş yakarak bekledikleri görüldü.





Sur ilçesinde ise belediye ait araçlardan yapılan anonslarla vatandaşlar sel ve baskın tehlikesine karşı uyarıldı. Ongözlü Köprü civarında nehir yatağında bulunan işletmeler masa ve sandalyelerini su baskını oluşabileceği nedeniyle kaldırdı.



