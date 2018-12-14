Avrupa Birliği, Rusya'ya yaptırımları 6 ay daha uzattı

Brüksel'de devam eden AB Liderler Zirvesi sırasında yaptırım konusu ele alındı. Ticaret ve yatırımlara yönelik kısıtlamaları içeren yaptırımlar, 6 ayda bir uzatılıyor. Mevcut yaptırımların süresi 31 Ocak 2019'da son buluyordu.







Twitter hesabından açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, “AB, Minsk anlaşmasının uygulanmasında sıfır ilerleme kaydeden Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımları oy birliğiyle uzatma kararı aldı” dedi.





Böylece Rusya'ya uygulamakta olan ekonomik yaptırımlar 8'inci kez uzatılmış oldu.





Rusya'nın 014'de Kırım Özerk Cumhuriyetini ilhak etmesinin ardından AB ülkeri ve ABD Rusya’ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.





Yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı yapmıyor. Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri, AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Rusya kamu bankaları da Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.



