Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye, S-400’ler için 2.5 milyar dolar ödeyecek /14 Temmuz 2017 09:38

Türkiye, S-400’ler için 2.5 milyar dolar ödeyecek

Türkiye’nin iki füze bataryasını önümüzde yıl içinde alacağı, bir füze bataryasının daha üretileceği ileri sürüldü

SHABER3.COM

Türkiye’nin Rusya’dan alacağı, 4 adet S-400 füze savunma sistemi için 2.5 milyar dolar ödeyeceği belirtildi. İzvestiya ajansında yer alan haberde, Türkiye’nin Rusya ile füze savunma sisteminin sevkiyatına ilişkin anlaşmaya vardığı ifade edildi.

İsmi açıklanmayan bir Türk yetkili de anlaşmayı doğruladı. Türkiye’nin iki füze bataryasını önümüzde yıl içinde alacağı, bir füze bataryasının daha üretileceği kaydedildi.

Türk yetkili anlaşmanın en önemli noktasının teknoloji ve bilgi transferi olduğunu belirtti. Yetkili, iki S-400 bataryasının Türkiye’de üretilmesinin planlandığı ifade etti. Tarafların teknik ayrıntıları belirlediğini aktaran yetkili, projenin tamamlanmasının bir yıl sürebileceğini dile getirdi. 
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