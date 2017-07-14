İBB'den Damadın vakfına büyük torpil..

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ensar ve TÜRGEV gibi vakıfların ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nı yaptığı Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’na da 'ayrıcalık' tanımaya başladı. İBB Meclisi’nde oyçokluğuyla alınan karara göre İBB ile vakıf arasında protokol yapılacak.





İBB, kültür merkezleri kullanımından eğitim merkezi inşasına kadar pek çok alanda vakıf için çalışacak. Üstelik bazı merkezlerin bütün masraflarını da karşılayacak. CHP’li meclis üyesi Mesut Kösedağı, protokole tepki göstererek “İstanbul halkının parası boşa gidiyor” dedi.





4 merkezi kullanacak





İBB’nin önceki günkü meclis toplantısına tartışma yaratacak bir teklif geldi. Teklifte İBB ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı arasında protokol yapılabilmesi için yetki istendi. Ortak hizmet projesi hazırlanması ve uygulanması için yapılacağı belirtilen protokolde İBB’nin yapacağı işler bölümünde özetle şu ifadeler yer aldı:





“Vakıf tarafından kullanımı sağlanacak taşınmazlar: Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi, Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi, Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi, Esenler Prof. Dr Adem Baştürk Kültür Merkezi."





İBB, protokol kapsamında “Teknobüs” olarak kullanılmak üzere 2 adet İETT otobüsünün içi interaktif araç gereçlerle donatılmış bir şekilde “teknoloji otobüsü” olarak hazırlayacak. Ayrıca Maltepe Şehir Parkı’nda teknoloji atölyeleri olarak kullanılacak 400 metrekarelik bir eğitim merkezi inşa edecek. Sarıyer’deki bir binanın Çocuk Üniversitesi ve Teknoloji Kampusu olarak kullanılmak üzere bakım, onarım ve tadilat çalışmalarını yapacak.





İBB ayrıca Teknoloji Atölyeleri ile Çocuk Üniversitesi ve Teknoloji Kampusu’nun personel, genel gider, malzemeler, ilk kurulum, teknolojik araç gereç ekipman, inşaat, bakım, onarım ve tadilat giderlerini karşılayacak. Bütün bunlara ek olarak yeni teknoloji atölyeleri açılmasına herhangi bir protokole gerek olmadan karar verebilecek.





Vakıf yönetecek





Protokole göre vakfın yapacağı işler ise özetle şöyle:





“İBB’nin teknolojik konularda yapacağı çalışmaları destekleyecek. Bu kapsamda Haliç Tersanesi’nde kurulması planlanan Bilim Teknoloji Merkezi’ne ilişkin çalışmalarda İBB ile ortaklaşa Ar-Ge çalışmaları yürütecek. Çalıştaylar ve atölye çalışmaları düzenleyecek. Teknoloji Atölyeleri, Çocuk Üniversitesi ve Teknoloji Kampusu ve teknobüsler için eğitim içerikleri hazırlayacak ve bu merkezleri yönetecek.”





Teklif CHP’li meclis üyelerinin ret oylarına karşın AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Protokol yürürlülük tarihinden itibaren 10 yıl geçerli olacak. Protokole tepki gösteren CHP’li meclis üyesi Mesut Kösedağı, “İBB’ye yeni bir katalog vakıf eklendi. Cumhurbaşkanımızın yeni damadı vakfın başkanı. Anneni babanı seçemezsin ama kayınpederini seçebilirsin. Bu kadar tahsisi de aynı anda doğru bulmuyoruz. İstanbul halkının parası boşa gidiyor” diye konuştu.





CHP’li meclis üyesi Hüseyin Sağ, “Vakfın sitesine de girdiğinizde işbirliklerimiz kısmında THY gibi birçok kurum var. Bu kadar desteklenen bir vakıf daha yoktur” dedi.