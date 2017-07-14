Hukuksuz Baskınlarla 100 gözaltı...

İçişleri Bakanlığı 3-9 Temmuz 2017 haftasındaki operasyonlarda 520 kişinin gözaltına alındığı açıklamıştı. Temmuz’un ilk 3 günü ve bu hafta içi düzenlenen operasyonlan birlikte Temmuz ayında gözaltı kararı çıkarılan kişi sayısı bine ulaştı. Operasyonlarda bugün ise 147 kişinin evine baskın yapılarak gözaltı kararları gerçekleşti.





Hatay’da 50 hukuksuz gözaltı





Hatay’daki 15 Temmuz sonrası soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edilen memurların da aralarında bulunduğu 50 kişi gözaltına alındı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, delil niteliği taşımayan “ByLock” kullandıkları iddia edilen kişilerin adreslerine polisler tarafından sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.





6 ilde, 71 gözaltı





Antalya merkezli 6 ildeki operasyonlarda ise 71 kişi gözaltına alındı. Antalya, İstanbul, Mardin, Balıkesir, Malatya ve Afyonkarahisar’da belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi. 15 Temmuz sonrası kapatılan bir derneğin üyesi oldukları idda edilen kişilerin, para topladıkları ve “hükümet aleyhine propaganda yaptırdıkları” öne sürüldü





Bylock operasyonu: 26 gözaltı





Adana’da düzenlenen ‘Bylock’ kullandıkları iddia edilen 26 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen darbe soruşturmasında ‘ByLock’ kullandığı öne sürülen öğretmen ve polislere yönelik yapılan operasyonda çok sayıda adrese baskın düzenlendi.