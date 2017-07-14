Samanyolu Haber /Gündem / Hukuksuz Baskınlarla 100 gözaltı... /14 Temmuz 2017 10:48

Hukuksuz Baskınlarla 100 gözaltı...

15 Temmuz’un yıl dönümü yaklaşırken çoğunluğu Hizmet Hareketi’ne yönelik hukuksuz operasyonlar artarak devam ediyor.

Hukuksuz Baskınlarla 100 gözaltı...

İçişleri Bakanlığı 3-9 Temmuz 2017 haftasındaki operasyonlarda 520 kişinin gözaltına alındığı açıklamıştı. Temmuz’un ilk 3 günü ve bu hafta içi düzenlenen operasyonlan birlikte Temmuz ayında gözaltı kararı çıkarılan kişi sayısı bine ulaştı. Operasyonlarda bugün ise 147 kişinin evine baskın yapılarak gözaltı kararları gerçekleşti.

Hatay’da 50 hukuksuz gözaltı 

Hatay’daki 15 Temmuz sonrası soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edilen memurların da aralarında bulunduğu 50 kişi gözaltına alındı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, delil niteliği taşımayan “ByLock” kullandıkları iddia edilen kişilerin adreslerine polisler tarafından sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

6 ilde, 71 gözaltı

Antalya merkezli 6 ildeki operasyonlarda ise 71 kişi gözaltına alındı. Antalya, İstanbul, Mardin, Balıkesir, Malatya ve Afyonkarahisar’da belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi.  15 Temmuz sonrası kapatılan bir derneğin üyesi oldukları idda edilen kişilerin, para topladıkları ve “hükümet aleyhine propaganda yaptırdıkları” öne sürüldü

Bylock operasyonu: 26 gözaltı

Adana’da düzenlenen ‘Bylock’ kullandıkları iddia edilen 26 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen darbe soruşturmasında  ‘ByLock’ kullandığı öne sürülen öğretmen ve polislere yönelik yapılan operasyonda çok sayıda adrese baskın düzenlendi.
<< Önceki Haber Hukuksuz Baskınlarla 100 gözaltı... Sonraki Haber >>

'Ananı da al git' diyaloğu

'Ananı da al git' diyaloğu

Yönetmenini gözaltına aldırtan Erdoğan filmi

Yönetmenini gözaltına aldırtan Erdoğan filmi

Abdullah Gül: Gülen hepimizin hocasıdır, herkesin saygı duyduğu bir ilim adamıdır

Abdullah Gül: Gülen hepimizin hocasıdır, herkesin saygı duyduğu bir ilim adamıdır

Kuzu: Bilemiyorum Kemal bey hakkında işlem yapılır mı?

Kuzu: Bilemiyorum Kemal bey hakkında işlem yapılır mı?

'Yaptıklarınız suç, bir an evvel hukuka dönün'

'Yaptıklarınız suç, bir an evvel hukuka dönün'

BND Başkanı Bruno Kahl: Delil sunamadılar

BND Başkanı Bruno Kahl: Delil sunamadılar

Her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı vardır

Her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı vardır

Hocaefendi'den iftiralara sert cevap...

Hocaefendi'den iftiralara sert cevap...

Adalet Mitingi'ne katılanlar yürüyüşten ne bekliyor?

Adalet Mitingi'ne katılanlar yürüyüşten ne bekliyor?

CNN bu kez Trump'ı övdü

CNN bu kez Trump'ı övdü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:28:22