Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye resmen küme düştü /01 Şubat 2017 10:46

Türkiye resmen küme düştü

Washington merkezli Freedom House, Dünyada Özgürlükler Raporu'nu açıkladı. Raporda Türkiye, 2016'da özgürlüklerin en çok gerilediği ikinci ülke oldu.

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Toplam 195 ülkede özgürlüğün irdelendiği, 'Popülistler ve Otokratlar: Küresel Demokrasiye Çifte Tehdit' başlıklı raporunu açıkladı. Türkiye 2016'da özgürlüklerin en çok gerilediği ülkeler arasında, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

Freedom House'un raporunda, 87 ülke 'özgür', aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 59 ülke 'kısmen özgür', 49 ülke de 'özgür değil' ölçeklerinde yer aldı. En özgür ülkenin 100 puanla ölçüldüğü değerlendirmede, 2016 yılı için Türkiye'nin puanı 38 olarak belirtildi.

Freedom House, Türkiye Anayasası'na göre yürütme yetkisinin Başbakan'da olması gerektiğini ancak Cumhurbaşkanı'nın yürütmeyi etkin olarak biçimlendirdiğini, Türkiye'deki yönetimin özellikle son 5 yılda siyasi haklar ve özgürlükleri törpülediğini söyledi.


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