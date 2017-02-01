Hukuk doğru işlediğinde ihraç kararları iptal olacak

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) mimarlarından Prof. Dr. İzzet Özgenç, KHK ile kurulan yeni araştırma komisyonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kimsenin savunma hakkını kullanmadan memurluktan ihraç edilemeyeceğini söyleyen Özgenç yeni kurulan komisyonun hukuki bir savunma alamayacağının altını çizdi. Özgenç yargı doğru işlediğinde ihraç kararlarının iptal edileceğini de sözlerine ekledi





Özgenç twitter üzerinden özetle şu tespitlerde bulundu:











15 Ttemmuz darbe girişiminin akabinde ilan edilen olağanüstü hal rejiminde, somut bir suçla ilişkisi kurulsun kurulmasın, On binlerce kişi, haklarında usulüne uygun bir soruşturma yapılmadan kamu görevinden ihraç edildi. Bu insanlardan önemli bir kısmı hakkında adli soruşturma bile başlatılmadı. Ve başlatılmasını gerektirecek somut bir suç vakıası da henüz söz konusu değil. 685 s. KHK ile ihdas edilen komisyonun, bu kişiler hakkında verilen ihraç kararlarını hangi hukuk kurallarını esas alarak ve hangi usule göre inceleyeceği henüz belli değildir.





Olağanüstü hal ilanı, kişiler hakkında sorgusuz sualsiz herhangi bir yaptırım uygulanmasının yolunu açmamaktadır. İnsanın en doğal hakkı, maruz kaldığı herhangi bir suçlama karşısında kendisini savunabilmesidir. Suç işlemiş olsa bile, işlediği suçun ağırlığı ne olursa olsun, hatta suçüstü halinde yakalanmış olsa bile. Bu sebeple hakkında yaptırım uygulayabilmek için, kişiye savunma hakkını tanımak gerekir.

Bu hak kullandırılmadan verilen yaptırım kararları, kişi suçüstü halinde yakalanmış olsa bile, kaldırılmalıdır . Ve hakkında bu sebeple usulüne göre bir soruşturma süreci başlatılmalıdır.

685 s. KHK ile ihdas edilen komisyonun böyle bir yetkisi bulunmamaktadır. Bu komisyona başvuru imkanının tanınması, savunma hakkının kullanılmasının yerine ikame edilemez.

Zira bu başvuru yolu, hakkında yaptırım kararı verildikten ve hatta uygulandıktan sonra kullanılabilecektir.





Oysa savunma hakkının kişiye, hakkında henüz bir yaptırım kararı verilmeden önce kullandırılması gerekir.

Bu durum karşısında, eğer yargı doğru işleyecek olursa, somut suçla ilişkilendirilmeyen ihraç kararlarının iptal edilmesi mukadderdir.