Türkiye nüfusunun %4.4'ü Suriyeli göçmenler oldu

Türkiye'nin güneyindeki komşusu olan Suriye'de 2011 yılında yaşanan iç karışıklıklarla birlikte başlayan çatışmalarla endişelenen siviller doğduğu toprakları terk etmeye başladı. Savaştan kaçan Suriyeliler, akın akın Türkiye'ye gelmeye başladı.



Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, AFAD tarafından Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Kilis, Mardin, Adana, Malatya, Adıyaman, Maraş ve Osmaniye'de kurulan 20 çadır ve konteyner kente yerleştirildi.





210 bin 794 Suriyeli sığınmacının ihtiyaçları kamu kuruluşları tarafından karşılanırken, kamp dışında kalan 3 milyon 336 bin 111 Suriyeliler ise büyükşehirler ile sınıra yakın kentlerde kendi imkânları ile yaşamlarını sürdürmeye başladı.





SIĞINMACILAR, TÜRKİYE NÜFUSUNUN YÜZDE 4.39'UNU OLUŞTURUYOR







Suriyeli sığınmacıların varlığı özellikle sınır kentlerinde iyice hissediliyor. 136 bin 319 nüfuslu Kilis'e 130 bin 841 Suriyeli yerleşti.





Kilis'te neredeyse 2 kişiden birinin Suriyeli olması ilginçlik gösterirken, sınır kentlerinden Hatay nüfusunun 28, Şanlıurfa nüfusunun yüzde 23, Gaziantep nüfusunun yüzde 19, Mardin ve Mersin'in nüfusunun ise yüzde 11'ini sığınmacılar oluşturdu.





EN AZ SURİYELİ BAYBURT'TA





Sayı olarak en fazla Suriyelinin yaşadığı il 563 bin 716 ile İstanbul olurken, 29 sığınmacının bulunduğu Bayburt en az Suriyeliye ev sahipliği yapan kent oldu.





Bayburt'un yanı sıra Artvin, Bartın, Gümüşhane, Iğdır ve Tunceli, Suriyelilerin en az ilgi gösterdiği kentler oldu ve bu şehirlere yerleşen sığınmacıların sayısı 100'ün altında kaldı.