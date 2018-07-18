Yunan askerlerinin tahliye edilmemesi ipleri yeniden gerdi

Sözcü Çanakopulos, Erdoğan'ın askerlerin hayatlarıyla oynadığını, kendilerinin ise böyle bir şey yapmayacağını söyledi.





Yunanistan'ın gayriadil yargılama ve işkence gerekçesiyle Ankara'ya iade etmediği 8 Türk askeri yargı kararıyla sığınma alırken Türkiye'nin sınırı geçtiği gerekçesiyle tutukladığı 2 Yunan askerini 5. duruşmada da serbest bırakmamasıyla ipler yeniden gerildi.







'ERDOĞAN'IN KOZU'





Yunan Hükümet Sözcüsü Dimitris Çanakopulos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, tutuklu iki Yunan askerini pazarlık kozu olarak kullanmakla suçladı.





'TÜM SİYASİ BASKI ARAÇLARINI KULLANACAĞIZ'







Antenna TV'ye ''Diplomatik rekabet oyununda insanların canlarıyla oynayamayız, çünkü bu bizi uluslararası ilişkilerde ve düşman topraklarda izin verilenin sınırları dışına çıkarır'' diye konuşan Çanakopulos, Yunan askerlerinin bırakılması için 'siyasi baskının tüm araçlarını, tüm diplomatik ve yasal yolları kullanmaya devam edeceklerini' belirtti.





'OHAL KALKTIKTAN SONRA BELKİ DEĞİŞİR'





Diğer yandan Türkiye'de 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişimini takiben ilan edilen OHAL'in ilk kez kaldırılmakta olduğuna dikkat çeken Yunan Hükümet Sözcüsü, bunun Ankara'nın tavrında bir değişikliğe yol açması beklentisini dile getirdi. ''Türk hükümeti, Türk adaleti ve hatta Sayın Erdoğan'ın tavır değiştirmesi ihtimalini dışlamıyorum'' dedi.





'ÇİPRAS, BATI TRAKYA'YI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMEZ'







Geçen haftaki NATO liderler zirvesinde Erdoğan ile Yunan Başbakanı Aleksis Çipras arasındaki görüşmeyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Çanakopulos, Real FM'e açıklamasında, Çipras'ın Erdoğan ile Batı Trakya’da müftü seçimi konusunu görüştüğü iddialarını reddetti:





''Batı Trakya’daki azınlığın dini ve sosyal yaşantısının nasıl düzenleneceğini Başbakan Çipras Sayın Erdoğan ile görüşmez.''





Sputnik