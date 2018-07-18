Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve 72 CHP'li vekile daha suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal medyada kendisine ilişkin hakaret içeren karikatür paylaştığı iddiasıyla Kılıçdaroğlu ve 72 CHP milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu, 1 milyon TL’lik manevi tazminat davası açtı.





CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bu paylaşım yüzünden soruşturma açılmıştı.





Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) 2017-2018 yılı mezuniyet töreninde Penguen dergisi karikatüristlerinin çizdiği ‘Tayyipler Alemi’ çizimini içeren pankartı taşıyan 3 mezun, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.





Kılıçdaroğlu da bu karikatürü sosyal medyadan paylaşmıştı.





Öte yandan, AKP Sözcüsü Mahir Ünal İstanbul’da yaptığı açıklamada, “Kemal Kılıçdaroğlu tarihin çöplüğünde yerini almıştır. Artık siyasetin konusu değildir.” dedi.





Ünal, CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu sert sözlerle eleştirerek şunları söyledi:





Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu durumunu son derece ahlaksız ve seviyesiz bir durum olarak görüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Milli savunma Bakanımız ve MİT başkanımız hakkında söyledikleri külliyen yalandır. Biz Kemal Kılıçdaroğlu’nun zehirli dilinin siyaset gündemini esir almasından son derece rahatsızız. Kemal Kılıçdaroğlu tarihin çöplüğünde yerini almıştır. artık siyasetin konusu değildir.