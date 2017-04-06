Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye’nin karnesi Gabon'dan kötü /06 Nisan 2017 10:50

Türkiye’nin karnesi Gabon'dan kötü

Terör olayları ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye turizmde ağır yaralı bir görüntü çiziyor. Gabon'un güvenli ülke sıralamasındaki yeri Türkiye'den yukarıda. Dünya Ekonomik Forumu'nun çalışmasına göre Türkiye'nin güvenli ülke imajı zedelenirken havayolu altyapısı ülkemizin turizmde güçlü yanı olarak gösteriliyor.

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Dünya Ekonomik Forumu (WEF) iki yılda bir çıkardığı Seyahat ve Turizm Rekabetçiliği raporunu yayımladı. Buna göre Türkiye 2015 sonu ve 2017 arasında gösterdiği performansla dünyanın en büyük 44. turizm ülkesi oldu. Malta, Kosta Rika, Yunanistan, Panama ve Rusya gibi ülkeler Türkiye’yi turizm endeksinde geride bıraktı. 2015 yılında yapılan aynı çalışmada Türkiye yine 44.’üncü olmuştu.
Dünyanın en büyük turizm ülkeleri ulaşım altyapısından tesislerin kalitesine kadar pek çok etken bir araya getirilerek endeksleniyor. Türkiye 2017 yılında turizm açısından 139 ülke arasından dünyanın en güvenli 116’ıncı ülkesi seçildi. 2015 yılında hazırlanan raporda Türkiye dünyanın en güvenli 121’inci ülkesi kabul ediliyordu

GABON ÜZERİMİZDE

Peru, İsrail, Madagaskar, Tanzanya, Gabon, Arnavutluk ve Fas Türkiye’den daha güvenli ülkeler olarak Türkiye’den üst sıralarda listede yer aldılar. Araştırma sonuçlarına göre Finlandiya dünyanın en güvenli ülkesi oldu.
Türkiye 139 ülke arasından turizm yatırımı yapmak için en uygun 63’üncü ülke oldu. 2015 yılında yayımlanan bir önceki çalışmada Türkiye bu alanda 59. sırada bulunuyordu. Türkiye’nin turizmde en güçlü olduğu alan ise havayolu altyapısı oldu. Pist uygunluğu ve havalimanlarının kapasitesini son yıllarda geliştiren Türkiye dünyada havacılık koşullarının en uygun olduğu 14. ülke seçildi.

TÜRKİYE ORTALAMA ÜZERİNDE

WEF tarafından oluşturulan turizm endeksinden ülkelere 1 ila 7 arasında puan veriliyor. Türkiye aldığı 4.4’lük puan ile ortalamanın üzerinde bir turizm performansı ortaya koyuyor. Endekse göre sırasıyla dünyanın turizmde en başarılı ilk üç ülkesi şöyle: İspanya, Fransa ve Almanya. Son üç ise şöyle şekilleniyor: Yemen, Çad ve Burundi.
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