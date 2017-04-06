Avustralya’dan flaş ‘Türkiye’ uyarısı!

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, Türk yetkililerin konudan haberdar olduğunu ve “geleneksel olarak yarımadada yapılan Anzak Günü anmaları için yüksek seviyede koruma tahsis ettiğini” belirtti.



Avustralya ve Yeni Zelandalıların 1915’te Gelibolu’daki ilk büyük çarpışmalarının yaşandığı 25 Nisan’daki Anzak Anma Günü’ne her yıl yüzlerce Avustralyalı ve Yeni Zelandalı geliyor.



