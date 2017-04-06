Samanyolu Haber /Gündem / Avustralya’dan flaş ‘Türkiye’ uyarısı! /06 Nisan 2017 10:40

Avustralya’dan flaş ‘Türkiye’ uyarısı!

Avustralya bugün yaptığı bir açıklamayla, teröristlerin 25 Nisan'da Gelibolu'da gerçekleştirilecek Anzak Anma Günü'ne saldırı yapabileceği uyarısında bulundu

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Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, Türk yetkililerin konudan haberdar olduğunu ve “geleneksel olarak yarımadada yapılan Anzak Günü anmaları için yüksek seviyede koruma tahsis ettiğini” belirtti.
Avustralya ve Yeni Zelandalıların 1915’te Gelibolu’daki ilk büyük çarpışmalarının yaşandığı 25 Nisan’daki Anzak Anma Günü’ne her yıl yüzlerce Avustralyalı ve Yeni Zelandalı geliyor.

Bishop, “Avustralya hükümeti, Gelibolu yarımadasında teröristlerin Anzak Anma Günü’nü hedef alabileceğine dair bilgi elde etti” dedi.
Avustralya, Türkiye’ye seyahat uyarısını bugün yenilerken, ziyaretçilerin yüksek derecede temkinli olması ve Ankara ve İstanbul’u ziyaret etme ihtiyaçlarını yeniden gözden geçirmeleri tavsiyesini değiştirmedi.
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