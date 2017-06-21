Türkiye’nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu ABD'nin yakın takibinde

IŞİD karşıtı koalisyonun Bağdat’taki askeri sözcüsü ABD’li Albay Joseph Scrocca, Amerika’nın Sesi’ne (VOA News) konuştu. Albay Scrocca VOA News’ten Kasım Cindemir ve Rikar Hüseyin’e yaptığı açıklamada, Türkiye tarafından ÖSO’ya verilen askeri eğitim ve silahlandırma çalışmalarının yakından takip edildiğini söyledi. Scrocca, IŞİD’den alınan toprakların esas sahiplerine ve bu bölgelerin yerel temsilcilerine iade edilmesini istediklerini kaydetti. Albay Scrocca, “Koalisyon, IŞİD’i Suriye ve Irak’ta mağlup etmeye odaklanmış durumda. Bütün ortaklarımız ve müttefiklerimizden aynı şekilde davranmasını isteriz” dedi.







TÜRKİYE ÖSO’CULARLA YENİ ORDU KURUYOR





Türkiye’nin desteğini alan ÖSO’cular, Fırat Kalkanı operasyonu çerçevesinde önce Cerablus’u sonra da daha Bab’ı ele geçirmişlerdi. Basında yer alan haberlerde ise TSK’nin “ÖSO’cuları eğiterek yeni bir Suriye Ulusal Ordusu” kurmaya başladığı belirtilmişti.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süre önce yaptığı açıklamada, ele geçirilen bölgenin güvenli alan haline getirilmesinden sonra yeni bir ulusal ordu inşa edilmesine geçilebileceğini söylemişti. Türkiye basınına yansıyan haberlerde ise 10 ya da 12 bin ÖSO’cunun eğitilerek söz konusu ordunun çekirdeğini oluşturacağından söz edilmişti. Anadolu Ajansı’nın verdiği bir haberde, adı verilmeyen bir Türk askeri yetkilisi, eğitim verilen yeni grubun, gelecekteki operasyonlarda ne kadar farklı olduğunu sergileyeceğini ve başarılı olacağını söylemişti. Anadolu Ajansı, eğitime alınan ÖSO’culara ağır silah kullanımı, roket ve havan topu eğitimi verildiğini de yazmıştı.