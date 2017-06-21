Samanyolu Haber /Gündem / Rota Yemekçilik çalışanı:Çöpe atılması gerekenleri askerlere veriyoruz /21 Haziran 2017 04:34

Rota Yemekçilik çalışanı:Çöpe atılması gerekenleri askerlere veriyoruz

Manisa'da 800 askerin rahatsızlandığı 1.Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nın yemek tedarikçi şirketi Rota Yemekçilik çalışanı, zehirlenmelerin nedeninin çöpe atılması gereken malzemelerin tekrar kullanılması olduğunu öne sürdü.

Manisa'da yine askerler zehirlendi


Milli Gazete’ye konuşan şirket çalışanı zehirlenmelerin tavuğun dışarıda tutulup soğuk hava deposuna konmamasından kaynaklandığını söyledi. Pirinç pilavının buzluklara yerleştirilmediğini ve kokan ürünlerin tekrar ısıtılarak askerlere verildiğini iddia eden çalışan 'Biz de oradan yemek yemiyoruz' dedi.

Çöpe atılması gereken malzemelerin tekrar kullanıldığını, askerlerin bu nedenle zehirlendiğini savunan çalışan, firmanın askeriye içinde olması nedeniyle kontrol görevlilerinin firma içine gelerek denetim yapamadığını ileri sürdü.

Tarihi geçmiş ve buzdolabında tutulması gereken malzemelerin ‘sistemsizlik’ten dolayı dışarıda tutulduğunu öne süren çalışan, özellikle ucuz malların tercih edilip alındığını anlattı.

'DENETİMDE DE SORUN VAR'

Denetimde büyük sıkıntıların olduğunu ve gıda tüzüğü noktasında Tarım İl Müdürlüğün denetim yapamadığını söyleyen çalışan, firmanın askeriye içinde olması nedeniyle kontrol görevlilerinin firma içine gelerek denetim yapamadığını ileri sürdü.
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