Macron'a Savunma Bakanı Şoku

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerden büyük zaferle çıkan Fransa’nın genç Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, daha iktidarının ilk ayında hükümet krizi ile sarsıldı. Fransız hükümetinin en güçlü bakanlığına bir kadını getiren Macron’a beklemediği istifa haberi geldi.





Macron’un seçim ittifakı yaptığı merkez sağ MODEM listesinden hükümete giren Savunma Bakanı Sylvie Goulard, partisi hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle, seçimlerin ardından kurulacak yeni hükümette yer almak istemediğini dile getirdi.





Savunma Bakanı Goulard, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Mayıs ayındaki NATO zirvesi çerçevesinde Brüksel’de yaptığı görüşmeye damgasını vurmuştu. Macron’un "Savunma Bakanımız" diyerek Goulard’ı takdim etmesi üzerine, Erdoğan, "Savunma bakanı bir kadın, çok şaşırtıcı" demişti.





Sürpriz kararını yazılı bir açıklama ile duyuran Goulard, “Cumhurbaşkanına mektup yazarak, yeni hükümette yer almak istemediğimi bildirdim. Savunma bakanlığı, kusursuz ve yüksek temsil gerektiren bir makam. Benim danışmanım ile ilgili de bir ön soruşturma söz konusu ve iyi niyetimi göstermek için daha fazla bu makamı işgal etmek istemiyorum. Bu makam bütün kişisel kaygıların ötesinde, onurlu bir makam. Ordumuzun onuru sözkonusu ve hayatını vererek ülkemizi savunan askerlerin hiç ilgisi olmadığı bu olaylarla anılmaması gerekir” dedi. Goulard, ön soruşturma sürecinin rahat işleyebilmesi için bu kararı aldığını belirtti.





Parti mensuplarını Avrupa Parlamentosu’nda çalışıyor gösterdikleri için haklarında soruşturma başlatılan MODEM kadrosundan AB’den Sorumlu Bakan Marielle de Sarnez’in de sahta danışman skandalına adı karıştı.





Yaklaşık 10 kadar MODEM milletvekili hakkında açılan ön soruşturmada, partideki danışmanlarını Avrupa Parlamentosu’nda çalışıyor göstererek maaş ödettikleri iddia ediliyor.





Siyasi Ahlak Yasası hazırlıklarını sürdüren Adalet Bakanı ve MODEM Genel Başkanı François Bayrou ile yolsuzluklara son vereceğini vadeden Cumhurbaşkanı Macron zor durumda.





Macron, parlamentoda çocuklarını danışman gösterdiği ortaya çıkan ve hakkında soruşturma açılan sağ kolu Richard Ferrand’ı da hükümetten alarak Cumhuriyetçi Yürüyüş Hareketi’nin (LREM) Meclis’teki grup başkanlığına kaydırdı.