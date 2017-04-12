Samanyolu Haber /Dünya / 'Türkiye kimyasal silah konularıyla değil turizmle uğraşsın' /12 Nisan 2017 17:50

'Türkiye kimyasal silah konularıyla değil turizmle uğraşsın'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında normalleşen ilişkilere rağmen Türkiye ile ilgili ağır ifadeler kullandı

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Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Zaharova’ya Türkiye’den gelen ‘Han Şeyhun saldırısında sarin gazı kullanıldığı kesinleşti’ açıklaması da soruldu.

Zaharova, “Han Şeyhun’daki olayla ilgili tespitleri Türkiye değil, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) yapmalı” yanıtını verdi.

‘TÜRKİYE OPCW YETKİSİNDEKİ KİMYASAL SİLAHLAR YERİNE TURİZM SEZONU ÖNCESİ DENİZLERİ VE GIDA KALİTESİYLE UĞRAŞSIN’

“Bence Türkiye Sağlık Bakanlığı, turizm sezonu öncesinde deniz sularının analizi, turizm bölgelerindekiler de dahil olmak üzere gıda ürünlerinin kalite-kontrolü ile uğraşmalı” diye devam eden Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Kimyasal silah sorunu, ilgili uluslararası kuruluşların yetkisinde. Özellikle bu konu, sadece uzun yıllar önce kurulmakla kalmayan, aynı zamanda da ilgili birimi, Suriye’deki kimyasal silah kullanımıyla ilgili olayları doğrudan soruşturan OPCW’nin yetki alanında” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE'YE CHARTER UÇUŞLARIN DURDURULMASI KONUSUNDA BİLGİMİZ YOK’

Bu arada Zaharova, Rusya ve Türkiye arasındaki charter uçuşların durdurulabileceğine ilişkin haberler hakkında Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın bilgisi bulunmadığını kaydetti.

 
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