Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye'den İŞİD'e kimyasal madde gidiyor mu? /09 Nisan 2017 08:32

Türkiye'den İŞİD'e kimyasal madde gidiyor mu?

Rusya Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vitaliy Çurkin, IŞİD’e kimyasal madde gönderen Türkiye'deki şirketleri açıkladı

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Birleşmiş Milletler’e (BM) bir mektup gönderen Vitaliy Çurkin, Türkiye şirketlerinin IŞİD’e patlayıcı üretiminde kullanılan maddeleri gönderdiğini açıkladı. Çurkin’in gönderdiği mektupta Gültaş Kimya, Marikem Kimyevi ve Endüstriyel Ürünler, Metkim, EKM Gübre ve Diversey Kimya şirketleri yer alıyor.

Çurkin, “Irak’ın Tikrit ve Suriye’nin Kobani bölgelerinde IŞİD militanları tarafından kullanılan patlayıcı karışımlardaki temel kimyasal maddeler üzerinde, üretici firmaların tespit edilmesi ve bu maddelerin diğer ülkelere satış koşullarının öğrenilmesi için yapılan analiz, söz konusu maddelerin ya Türkiye’de üretildiğini ya da üçüncü ülkeler üzerinden yeniden ihraç hakkı bulunmaksızın Türkiye’ye gönderildiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Bu şirketlerin IŞİD’e gönderdikleri kimyasal maddelerin türlerine de mektubunda yer veren Çurkin, Türkiye şirketleri tarafından IŞİD’e sevk edilen kimyasal maddeler arasında alüminyum tozu, amonyum nitrat, granül karbamit ve hidrojen peroksit bulunduğunu ifade etti. Çurkin, Türkiye’den Suriye’ye yapılan amonyum nitrat sevkiyatının 7 kat arttığına da dikkat çekti.

IŞİD’in Ortadoğu’daki uzmanları tarafından üretilen el yapımı patlayıcıların (EYP) ayırt edici özelliğini vurgulayan Çurkin, “Bu patlayıcıları diğerlerin ayıran özellik, ABD’li Microchip Technology firmasına ait ‘mikrokontrolör’, İsviçreli ST Microelectronics şirketi tarafından üretilen ‘transistör’ ve Nokia 105 RM-908 tipi cep telefonlarının kullanılması” dedi.
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