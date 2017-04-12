256 gündür diğer Zaman Yazarları ile birlikte cezaevinde bulunan Şahin Alpay'a mektup yazan Hasan Cemal son hazırlanan iddianame ile ilgili görüşlerini paylaştı.











Tiranlık üzerine...







Sevgili Şahin kardeşim;

?Senin de seveceğin bir kitap:

Tiranlık Üstüne (*)

Bu yakınlarda New York'tan aldım, daha yeni çıkmış.

Masamda, bilgisayarımın yanında duruyordu.

Seninle ilgili haber gelince, elime aldım, sayfaların arasında hüzünle dolaşmaya başladım.

Hüzünle diyorum.

Çünkü hep bildiğimiz şeyler.

Üstelik, senin hem çok iyi bildiğin, hem de yıllar yılı dersini verdiğin konular...

Ama öyle anlaşılıyor ki, o korkunç yirminci yüzyıldan gerekli dersler hâlâ tam olarak çıkarılabilmiş değil.

Tiranlık, faşizm, otoriterizm, dikta hayaletleri yine üstümüzde uçuşuyor.

Geçen yüzyılın hortlakları yine sahnede.

Ne yazık ki öyle.



