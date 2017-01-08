AKP Milletvekilleri en çok neden korkuyor?

Başkanlık sistemini içeren anayasa paketine ilişkin değerlendirmeler yapılırken, bazı milletvekillerinin, “MHP’nin Genel Merkezi ile tabanının anayasa değişikliğine bakışı aynı değil. Referandumda sorun yaşanabilir” dediği öğrenildi. Başbakan Binali Yıldırım da “Referandum sürecini ayrıca planlıyoruz. Sadece AK Parti tabanı değil, tüm kesimleri kapsayacak kampanya yapacağız” dedi.







SOSYAL PAYLAŞIM UYARISI





Önceki gün AKP Genel Merkezi’nde yapılan üçüncü ve son toplantıda milletvekilleri, anayasa paketi ve referandum süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, art arda yaşanan bombalı saldırılar da gündeme geldi ve milletvekilleri, terör olaylarının Türkiye’nin hızını kesmeye yönelik, yabancı güçlerin hesaplarından kaynaklandığını dile getirdi. Başbakan Yıldırım da “Özellikle böyle dönemlerde sosyal medyayı dikkatli kullanın. Hem terör olayları, hem anayasa konusunda, yanlış anlamaya neden olabilecek, parti politikalarına uygun olmayan paylaşımlarda bulunmayın” uyarısında bulundu.





UZLAŞMAYA TEPKİ VAR





Toplantıda, en dikkat çeken konuyu ise AKPi-MHP işbirliği oldu. Bazı milletvekilleri, Meclis’teki görüşmelerle, referandum sürecinin birbirinden farklı olacağını ifade etti. MHP’nin Meclis’te uzlaşma metnine destek vermesine karşın, referandum sürecinde MHP tabanının aynı refleksi göstermeyeceğini dile getirenler oldu. Milletvekilleri, MHP tabanında, AKPi ile yapılan uzlaşmaya tepki gösterenlerin sayısının gittikçe arttığını söyledi.







