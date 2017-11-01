Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye ile Rusya arasına PYD girdi... /01 Kasım 2017 15:51

Türkiye ile Rusya arasına PYD girdi...

Rusya'nın Suriye'deki etnik gruplar arasında diyalog için planladığı kongreye PYD'yi davet etmesinin resmiyet kazanmasının ardından Türkiye'den "kabul edilemez" açıklaması geldi. Kongre 18 Kasım'da Soçi'de toplanacak.

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Rusya, Suriye'nin siyasi geleceğinin şekillendirilmesi için tüm etnik grupları müzakere masasına oturtmaya hazırlanıyor. Bu hedef doğrultusunda başlangıçta "Suriye Halk Kongresi" olarak adlandırılan girişimin "Suriye Ulusal Diyalog Kongresi" adı altında 18 Kasım'da düzenleneceği resmiyet kazandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Salı günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde toplanacak olan kongreye davet edilen grupların isimlerine de yer verildi. Açıklamaya göre Suriyeli Kürtlerden oluşan üç grup; Demokratik Birlik Partisi (PYD), Suriye Kürdistan Demokrat Partisi ve Suriye Kürt Ulusal Konseyi kongreye davet edildi.
Diğer davetliler arasında Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Arap Baas Partisi, Suriye Halk Kurtuluş ve Değişim Cephesi, Suudi Arabistan destekli muhaliflerin oluşturduğu Yüksek Müzakere Komitesi ve Özgür Suriye Ordusu Güney Cephesi'nin bulunduğu açıklandı.

Rusya'nın Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü PYD'yi kongreye davet ettiği dün PYD kaynakları tarafından kamuoyuna duyurulmuş, ardından Rus Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasıyla resmiyet kazanmıştı.


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