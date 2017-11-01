Samanyolu Haber /Ekonomi / Altın fiyatlarında tarihi rekor /01 Kasım 2017 15:43

Altın fiyatlarında tarihi rekor

Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 1 Kasım 2017 güncel altın fiyatlarında altın yine yükseldi ve tarihin en büyük rakamına ulaştı. Altının gramı gün içinde 157 lirayı geçti. Çeyrek altın 258 lirayı Cumhuriyet altını da 1050 lirayı gördü.

Altın fiyatlarında tarihi rekor


1 Kasım 2017 altın fiyatları bugün tarihi bir rekor kırdı. Genel yükseliş devam edecek mi? ABD ve Almanya ile siyasi gerilim sorunu sebebi ile altındaki yükseliş sürüyor. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatları bugün hızla yükselmeye devam ediyor. Gram altın rekor bir fiyata çıkarak 157 lira oldu. 

GRAM ALTIN NE KADAR?
156,95 liradan alınırken, 156,96 liradan satılıyor
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın ise 250,79 liradan alınırken 257,05 liradan satılıyor. Yarım altın da 501,57'den alınırken 514,11 liradan satılıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Altın fiyatlarında tarihi rekor Sonraki Haber >>

Ne güzel şey bu hicret!

Ne güzel şey bu hicret!

İşte eşi tutuku bir annenin yaşadıkları

İşte eşi tutuku bir annenin yaşadıkları

İstifa eden Balıkesir Belediye Başkanı tehdit edildiğini açıkladı

İstifa eden Balıkesir Belediye Başkanı tehdit edildiğini açıkladı

İslam Dünyası Büyük Ayıbıyla Yüzleşebilecek mi?

İslam Dünyası Büyük Ayıbıyla Yüzleşebilecek mi?

Asıl mesele Izdırabın hissedilmesi

Asıl mesele Izdırabın hissedilmesi

Yazık edilen bir çocuk daha...

Yazık edilen bir çocuk daha...

3 dakikada İTİRAF...

3 dakikada İTİRAF...

'İçerideki mazlumlar ve cebri muhacirler'

'İçerideki mazlumlar ve cebri muhacirler'

668 bebeğin hapiste olmasıyla ilgili Amerikalılar ne dedi?

668 bebeğin hapiste olmasıyla ilgili Amerikalılar ne dedi?

AKP destekçisi Perinçek: Suçlu ya da suçsuz bakılmadan cemaat temizlenmeli

AKP destekçisi Perinçek: Suçlu ya da suçsuz bakılmadan cemaat temizlenmeli
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:38:29