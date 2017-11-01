Altın fiyatlarında tarihi rekor





1 Kasım 2017 altın fiyatları bugün tarihi bir rekor kırdı. Genel yükseliş devam edecek mi? ABD ve Almanya ile siyasi gerilim sorunu sebebi ile altındaki yükseliş sürüyor. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatları bugün hızla yükselmeye devam ediyor. Gram altın rekor bir fiyata çıkarak 157 lira oldu.



