Samanyolu Haber /Ekonomi / Bir zam da otogaza geliyor /01 Kasım 2017 16:01

Bir zam da otogaza geliyor

Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı yarından geçerli olmak üzere otogazda fiyat artışı bekleniyor.

Bir zam da otogaza geliyor


Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı yarından geçerli olmak üzere otogazda 6-7 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

T24'te yer alan habere göre Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PUİS) internet sitesinde belirtilen bilgiye göre, "02 Kasım 2017 Tarihinden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı otogaz da 6-7 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin ve motorinde ise fiyat değişikliği yoktur" denildi.

Benzinin litre fiyatına, dolar ve petrolde yaşanan artış nedeniyle en son 31 Ekim itibariyle 12 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 18 kuruş zam yapılmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bir zam da otogaza geliyor Sonraki Haber >>

Ne güzel şey bu hicret!

Ne güzel şey bu hicret!

İşte eşi tutuku bir annenin yaşadıkları

İşte eşi tutuku bir annenin yaşadıkları

İstifa eden Balıkesir Belediye Başkanı tehdit edildiğini açıkladı

İstifa eden Balıkesir Belediye Başkanı tehdit edildiğini açıkladı

İslam Dünyası Büyük Ayıbıyla Yüzleşebilecek mi?

İslam Dünyası Büyük Ayıbıyla Yüzleşebilecek mi?

Asıl mesele Izdırabın hissedilmesi

Asıl mesele Izdırabın hissedilmesi

Yazık edilen bir çocuk daha...

Yazık edilen bir çocuk daha...

3 dakikada İTİRAF...

3 dakikada İTİRAF...

'İçerideki mazlumlar ve cebri muhacirler'

'İçerideki mazlumlar ve cebri muhacirler'

668 bebeğin hapiste olmasıyla ilgili Amerikalılar ne dedi?

668 bebeğin hapiste olmasıyla ilgili Amerikalılar ne dedi?

AKP destekçisi Perinçek: Suçlu ya da suçsuz bakılmadan cemaat temizlenmeli

AKP destekçisi Perinçek: Suçlu ya da suçsuz bakılmadan cemaat temizlenmeli
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:39:09