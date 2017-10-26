Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Suriye'den 900 IŞİD’li Türkiye’ye döndü /26 Ekim 2017 14:33

Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Suriye'den 900 IŞİD’li Türkiye’ye döndü

ABD merkezli düşünce kuruluşu Soufan Center'a göre, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün en az 5 bin 600 yabancı savaşçısı Suriye ve Irak'tan ülkelerine döndü. Bu kişiler arasında Türkiye'ye dönen yaklaşık 900 kişi de var ve Türkiye bu kategoride ilk sırada yer alıyor.

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BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Soufan Center’ın “Halifeliğin Ötesi: Yabancı Savaşçılar ve Geri Dönenlerin Yarattığı Tehdit” adlı son raporunda, Türkiye’ye dönen 7 bin 240 kişinin IŞİD veya El Kaide üyeliği şüphesiyle gözaltına alındığı ya da tutuklandığı belirtiliyor.
Raporda yaklaşık 900 Türkiye vatandaşının da herhangi bir engele takılmadan geri döndüğü hesaplanmış. Verinin kaynağı ise Türkiye Dışişleri Bakanlığı…
33 ülkeden IŞİD’e katılan cihatçıların incelendiği rapora göre Türkiye, en fazla vatandaşı IŞİD’e katılan 7. ülke.
Listenin ilk sırasındaki Rusya’yı ise Suudi Arabistan, Ürdün ve Tunus izliyor.
İngiltere’den savaşmaya giden 850 kişinin yarısının da ülkelerine döndükleri belirtiliyor.
Rapora göre ülkelerine dönen savaşçıların bir kısmı hapsedilirken, kalanları sırra kadem basarak sonraki yıllar için önemli güvenlik riskleri oluşturuyor.
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