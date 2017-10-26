'Araştırdım, Akar'ın da görüntüsü var'

15 Temmuz'la ilgili hakkında birçok şaibe bulunan ve Akıncı üssünde rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıyan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'la yaptığı röportajda Ünal'ın, 'neden sadece benim görüntüm basına yansıdı, Akar'ın da bulunduğu odada kamera vardı' sözleri hala tartışılıyor.





Abidin Ünal'la röportaj yapan Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi konuya ilişkin yeni yazısında ilginç bir bilgiyi deşifre etti.





Selvi, ''Genelkurmay Başkanı’nın tutulduğu Akıncı Üs Komutanı’nın odası ile onun karşısında yer alan Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin olduğu bölümde kamera sistemi mevcutmuş. Ancak ya darbeden önce iptal edildi ya da henüz görüntülerine ulaşılamadı'' diye yazdı.





Selvi şunları kaydetti:

''Abidin Paşa, Akıncı Üssü’nde tutulduğu yerde kamera olduğunu, tuvalet ihtiyacını gidermek için gidiş-gelişlerinin kamera tarafından kaydedildiğini belirterek, Genelkurmay Başkanı Akar’ın tutulduğu bölüm ile darbecilerin olduğu yerde neden kamera olmadığını sormuştu. Araştırdım.





Abidin Paşa’nın tuvalet ihtiyacını giderdiği koridorun bittiği yerde,141. Filo pilotlarının giriş yaptığı bölümde de kamera varmış. Ancak ya iptal edildi ya da görüntülerine henüz ulaşılamadı.





Ayrıca Genelkurmay Başkanı’nın tutulduğu Akıncı Üs Komutanı’nın odası ile onun karşısında yer alan Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin olduğu bölümde kamera sistemi mevcutmuş. Ancak ya darbeden önce iptal edildi ya da henüz görüntülerine ulaşılamadı''





Abdülkadir Selvi'nin yazısında ilginç bir bölüm daha var. Burada da dönemin Hava Kuvvetleri komutanı Abidin Ünal'ın darbede 'Hava kuvvetleri harekat merkezini ben kör ettim' açıklaması katıldıkları düğünün sahibi (Mehmet Şanver) tarafından yalanlanıyor:



