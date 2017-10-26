'Araştırdım, Akar'ın da görüntüsü var'

15 Temmuz'la ilgili hakkında birçok şaibe bulunan ve Akıncı üssünde rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıyan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'la yaptığı röportajda Ünal'ın, 'neden sadece benim görüntüm basına yansıdı, Akar'ın da bulunduğu odada kamera vardı' sözleri hala tartışılıyor.
Abidin Ünal'la röportaj yapan Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi konuya ilişkin yeni yazısında ilginç bir bilgiyi deşifre etti.
Selvi, ''Genelkurmay Başkanı’nın tutulduğu Akıncı Üs Komutanı’nın odası ile onun karşısında yer alan Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin olduğu bölümde kamera sistemi mevcutmuş. Ancak ya darbeden önce iptal edildi ya da henüz görüntülerine ulaşılamadı'' diye yazdı.
Selvi şunları kaydetti:
''Abidin Paşa, Akıncı Üssü’nde tutulduğu yerde kamera olduğunu, tuvalet ihtiyacını gidermek için gidiş-gelişlerinin kamera tarafından kaydedildiğini belirterek, Genelkurmay Başkanı Akar’ın tutulduğu bölüm ile darbecilerin olduğu yerde neden kamera olmadığını sormuştu. Araştırdım.
Abidin Paşa’nın tuvalet ihtiyacını giderdiği koridorun bittiği yerde,141. Filo pilotlarının giriş yaptığı bölümde de kamera varmış. Ancak ya iptal edildi ya da görüntülerine henüz ulaşılamadı.
Ayrıca Genelkurmay Başkanı’nın tutulduğu Akıncı Üs Komutanı’nın odası ile onun karşısında yer alan Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin olduğu bölümde kamera sistemi mevcutmuş. Ancak ya darbeden önce iptal edildi ya da henüz görüntülerine ulaşılamadı''
Abdülkadir Selvi'nin yazısında ilginç bir bölüm daha var. Burada da dönemin Hava Kuvvetleri komutanı Abidin Ünal'ın darbede 'Hava kuvvetleri harekat merkezini ben kör ettim' açıklaması katıldıkları düğünün sahibi (Mehmet Şanver) tarafından yalanlanıyor:
''Daha önce Abidin Ünal’ın derdest edilmeden önce Hava Kuvvetleri’ne yayınladığı talimatı paylaştığını yazmıştım. Abidin Paşa, “İlk iş olarak Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’ni kör ettim” demişti.
Şanver Paşa ise, Eskişehir Birleşik Hava Harekât Merkezi’nden gece 00.11’de yayınlanan talimatı düğünde bulunan generallerle birlikte planladıklarını belirterek, “Emri ben yazdım. 23.51’de gönderdik. Eskişehir BHHM’den gece 00.11’de benim emrim üzerine yayınlandı. Emir güçlü olsun diye Hava Kuvvetleri Komutanımızın ismini yazdırdım” diyor.
Bir de havadaki kalkışmanın haber alınması üzerine düğünde bulunan generallerin Eskişehir’e doğru yola çıkarılması konusu var. Şanver Paşa, “Baskından önce daha nikâhın yapıldığı havuz başı bölgesindeyken ben 7 generali birliklerinin başına gönderdim. Hatta Hava Kuvvetleri Komutanımıza da ‘Komutanım sizi de buradan uzaklaştıralım’ dedim. Ama hiçbir şey söylemedi” diyor. Kim bu genareller? Şanver Paşa anlatıyor:
“Korg. Ziya Cemal Kadıoğlu, Korg. Nihat Kökmen, Tümg. Suat Murat Semiz, Tuğ. Dursun Pak’ı Eskişehir’deki BHHM’ndeki görevlerinin başına, 9. Ana Jet Üs Komutanı Tuğg. İshak Dayıoğlu Balıkesir’e, 6. Ana Jet Üs Komutanı Tuğg. Rüştü Çelenk’i Bandırma’ya, 5.Ana Jet Üs Komutanı Cengiz Karacebey’i de Afyon’daki birliklerinin başına görevlendirdim.''
Samanyolu Haber editör notu: Şanver'in derhal birliklerinin başına gönderdim dediği ve girişimin bastırılmasında rolü olan generaller Suat Murat Semiz, İshak Dayıoğlu, Rüştü Çelenk, Cengiz Karacabey, Dursun Pak darbeyi müteakip günlerde gözaltına alındı, bazıları ise hala tutuklu bulunuyor.