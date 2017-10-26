Samanyolu Haber /Gündem / Boydaklar Davası'nda tahliye tutuklama ve kayyım! /26 Ekim 2017 14:45

Boydaklar Davası'nda tahliye tutuklama ve kayyım!

Kayseri’de, aralarında Boydak Holding eski yöneticileri Hacı, Memduh, Bekir, Şükrü ve Mustafa Boydak’ın da bulunduğu işadamlarına yönelik 68 sanıklı davanın ara kararı açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Bekir Boydak’ın tahliyesine, tutuksuz yargılanan 6 sanığın da tutuklanmasına karar verdi.

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Boydak Holding davasında tahliye kararı

2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 gündür görülen davada mahkeme heyeti, 48 ara karar açıkladı. 

Buna göre mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Bekir Boydak’ın tahliyesine karar verdi. 

Öte yandan tutuksuz sanıklar Birol Çelebi, Şaban Çınar, Mahmut Göncü, Metin Gök, Bünyamin Aksoy ve Adem Çelik’in tutuklanmasına karar verildi. Diğer tutuklu sanıkların ise adli kontrol kararırının yeterli olmayacağı nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. 

Davada Boydak Holding’e ait alt grup şirketlerine de kayyum atanmasına karar verildi. 

68 sanıklı davada mahkeme heyeti eylem birlikteliklerine göre 7 dosyayı tefrik (dosyaları ayırma) ederek ana davanın Hacı, Erol, Memduh, Şükrü, Bekir, Mustafa, İlyas Boydak ve Halit Gazezoğlu, Ahmet Türkmen, Hamdi Kınaş, Mehmet Filiz, Mehmet Fındık ve Murat Bozdağ yönünden devam etmesine, yargılamanın ise 6 Şubat 2018’e ertelemesine karar verdi.
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