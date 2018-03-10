Türkiye ile Almanya arasında bir kriz daha..İki Alman gazeteci gözaltına alındı

Yunanistan'da Türkiye sınırında yakın bir bölgede 31 ve 33 yaşlarında 2 Alman gazetecinin gözaltına alındığı bildirildi.



Almanya'nın Atina Büyükelçiliği tarafından cuma günü Alman haber ajansı dpa'ya yapılan açıklamada, gazetecilerin Alman ARD televizyonu için çalıştıklarını belirttikleri ve bölgede Almanya'dan geri dönen mültecilerle ilgili bir haber hazırlamayı amaçladıklarını söyledikleri belirtildi.



Gazetecilerin bölgeye gerekli çekim iznini almadan gittikleri kaydedildi.



DW Türkçe'de yer alan habere göre gazetecilerin ARD için çalışıp çalışmadıklarının henüz teyit edilmediği belirtildi. Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından cuma gecesi Berlin'de yapılan açıklamada, vakadan haberdar olunduğu ve sürecin Almanya tarafından diplomatik olarak yönetildiği kaydedildi. Yunanistan'ın kuzeydoğusundaki sözkonusu bölge, sıklıkla kullanılan mülteci rotalarından biri. Çok sayıda göçmen, sınırdaki Evros nehri üzerinden Türkiye'den Yunanistan'a geçerek oradan Orta Avrupa'ya ulaşmayı hedefliyor. Bir hafta önce aynı bölgede iki Yunan askeri 'askeri casusluğa teşebbüs' ve 'askeri yasak bölgeye girmek' suçlamalarıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Kendilerine yöneltilen suçlamaları reddeden askerlerin tahliye talebi, Türk mahkemesi tarafından reddedilmişti.