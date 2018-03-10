Türkiye ile Almanya arasında bir kriz daha..İki Alman gazeteci gözaltına alındı

Yunanistan'da Türkiye sınırında yakın bir bölgede 31 ve 33 yaşlarında 2 Alman gazetecinin gözaltına alındığı bildirildi.
Almanya'nın Atina Büyükelçiliği tarafından cuma günü Alman haber ajansı dpa'ya yapılan açıklamada, gazetecilerin Alman ARD televizyonu için çalıştıklarını belirttikleri ve bölgede Almanya'dan geri dönen mültecilerle ilgili bir haber hazırlamayı amaçladıklarını söyledikleri belirtildi.
Gazetecilerin bölgeye gerekli çekim iznini almadan gittikleri kaydedildi.
DW Türkçe'de yer alan habere göre gazetecilerin ARD için çalışıp çalışmadıklarının henüz teyit
edilmediği belirtildi. Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından cuma gecesi
Berlin'de yapılan açıklamada, vakadan haberdar olunduğu ve sürecin
Almanya tarafından diplomatik olarak yönetildiği kaydedildi.
Yunanistan'ın kuzeydoğusundaki sözkonusu bölge, sıklıkla kullanılan
mülteci rotalarından biri. Çok sayıda göçmen, sınırdaki Evros nehri
üzerinden Türkiye'den Yunanistan'a geçerek oradan Orta Avrupa'ya
ulaşmayı hedefliyor.
Bir hafta önce aynı bölgede iki Yunan askeri 'askeri casusluğa
teşebbüs' ve 'askeri yasak bölgeye girmek' suçlamalarıyla gözaltına
alınıp tutuklanmıştı. Kendilerine yöneltilen suçlamaları reddeden
askerlerin tahliye talebi, Türk mahkemesi tarafından reddedilmişti.