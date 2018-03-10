Samanyolu Haber /Dünya / Alman gazeteciler 'sığınma rotası'nı çekerken gözaltına alındı /10 Mart 2018 13:43

Alman gazeteciler 'sığınma rotası'nı çekerken gözaltına alındı

İki Alman gazetecinin, ‘yasak’ alana girmelerinin ardından Yunanistan-Türkiye sınırında yetkililerce gözaltına alındığı belirtildi.

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AFP’nin haberine göre Yunan polisi, kimliklerini açıklamadığı 33 yaşındaki kadın ve 31 yaşındaki erkek gazetecinin Alman ARD kanalı için çalıştığını söyledi. Polis, Dimetoka kasabası yakınlarında gözaltına alınan gazetecilerin bölgedeki sığınmacı rotalarıyla ilgili bir haber yaptıkları açıklamasında bulunduklarını kaydetti. 

Yerel polis merkezine götürülen gazetecilerin, bugün savcı karşısına çıkarılması bekleniyor. Benzer durumlarda Yunan yetkililerce gözaltına alınan gazeteciler, dava sürecinde tutuksuz yargılanıyor. 

Geçen hafta da aynı bölgede Türk yetkililer iki Yunan askerini gözaltına almıştı. Sınırı yanlışlıkla geçtiklerini ifade eden askerler tutuklanmıştı. 

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