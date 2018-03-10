Samanyolu Haber /Gündem / Lükssever Kahraman'a şimdi de milyonluk beş koruma aracı /10 Mart 2018 13:48

Lükssever Kahraman'a şimdi de milyonluk beş koruma aracı

Lüks merakı daha önce gündeme gelen TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın bu sefer de korumaları için 2 milyon 950 bin liraya 5 adet cip satın alındı.

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Sözcü'de yer alan habere göre, Toyota Land Cruiser Prado marka cipler için “Filo indirimi'' uygulandı. Normal satış fiyatı 690 bin lira olan ciplerin tanesi 590 bin liraya mal oldu. Yeni dönemde Kahraman'ın koruma ekibinde öncü ve artçı olarak Passat'lar yerine cipler yer alacak. Tescil plakaları takılan cipler Meclis'e teslim edildi. Kahraman için daha önce de 231 bin Euro'ya Audi A8 Long marka makam aracı satın alınmıştı.

Erdoğan gibi korunacak

Meclis Başkanı bundan böyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım gibi korunacak. TBMM bütçesinden iki yıl önce İsmail Kahraman için 231 bin Euro'ya Audi A8 Long marka lüks makam aracı satın alınmıştı. İsmail Kahraman makam odasına daha önce de 52 metrekare özel dokunmuş ve benzeri olmayan bir halı satın aldırmış, yine büyük maliyetleri olan halı ve makam odası dekorasyonuyla ilgili Meclis başkanı mantıklı bir izahat getirmemişti
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