Türkiye, Gümrük Birliği'nden çıkmaya mı hazırlanıyor?





İzmir Ticaret Borsası'nda düzenlenen 'Türk Tarım Global Entegrasyonu ve Tarım 4.0' projesinin imza töreninde konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, tarım tekniklerinin haricindeki konulara ve çalışmalara da değindi.





"GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASI GÜNCELLENECEK"







Bakan Zeybekci, Gümrük Birliği anlaşmasının güncelleneceğini söyledi. Bakan Zeybekci:







"21 yıldan beri Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği diye bir anlaşmayla muhatabız. Egemen bir ülkenin imzalamaması gereken bir anlaşma diye bugün görüyoruz. Ama ona o günün şartlarıyla bakmak lazım. 1995 yılında imzalanıp 1996 yılında devreye girdi. 'Türkiye nasıl olsa 2000 yılına kadar tam üye olacağından geçiş sürecinde Gümrük Birliğiyle sizi Avrupa'ya bağlayalım' dediler. Onun için karar alma mekanizmalarında yer almadığımız bir anlaşmaya evet dedik.





Avrupa Birliği Meksika ile serbest ticaret anlaşması imzalıyor, Meksika, Türkiye üzerinde her türlü hakkı elde ederken biz hak elde edemiyoruz. Ama bununla beraber Avrupa Birliği ile ihracatımızın yüzde 49.9'unu yapıyoruz. Yüzde 42 ithalatımızı Avrupa Birliği ile yapıyoruz. 175 milyarlık doğrudan yabancı sermaye girişinin yüzde 75'ini Avrupa Birliği ile yapıyoruz.





Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşmasının sürdürülebilir olmasını ve bunu devam ettiremeyiz diye bu işte yokuz noktasına gelecek yaklaşımlarda bulunduk. Onun üzerine süreç başladı ve 2015 Mayıs ayında Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik görüş birliği açıkladık. Bu anlaşma güncellenecek. Gümrük Birliği'nin kapsamı sadece sanayi ürünleriyle tarım ve gıdayı kapsayacak şekilde genişletilmesi, yani bunun sonucu olarak Türkiye'nin siyasi anlamda Avrupa Birliği'ne girmeden ekonomik entegrasyona girmesi anlamına geliyordu ve bununla mutabakata vardık. 2016 Aralık ayında, Avrupa Birliği Komiserler Heyeti Avrupa Birliği'nden yetki istedi."

(Karar)