Erdoğan'ın uçağı var diye uçaklar indirilmedi!

Türk Hava Yollarını TK2470 sayılı İstanbul-Adana seferi yapan uçağı, Tayyip Erdoğan'ın Mersin Şehir Hastanesi açılışından Adana'ya geleceği için Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı. Yolcular Adana'daki protokol bitene kadar uçakta bekletildiler.





Aynı zamanda Adana Şakirpaşa Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Böyle bir önlem "Suikast ihbarı mı var?' sorusunu akla getirdi.





THY'den konuya ilişkin "DIVERT/DİĞER/TK2470 İSTANBUL AHL(İST)-ADANA(ADA) JSR A320 SEFERİMİZ OPERASYONEL NEDENLERDEN KAYSERİ (ASR) MEYDANINA DIVERT ETMİŞTİR.KAYSERİ-ADANA SEFERİ PLANLANMAKTADIR" açıklaması yapıldı.





Yolcular yaşanan zorunlu inişe tepki gösterdi.











