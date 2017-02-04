Almanya, geri dönmek isteyen mültecilere para verecek

Alman Hükümeti, sığınmacıların ülkelerine geri dönmeleri için 40 milyon avroluk bir bütçe hazırladığını duyurdu. Sığınmacı ve mültecilere, Alman hükümeti tarafından korunma taleplerini geri çekmekleri durumunda 1200 avroya kadar, sığınma taleplerinin reddedildiği durumda ise ülkelerine dönme kararı almaları durumunda 800 avro ödeme yapılacağı belirtildi.





Alman İçişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler'in (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından "StarthilfePlus" ismiyle başlatılan programla Suriyeli, Afganistanlı Eritreli, Iraklı ve Nijeryalı sığınmacıların ülkelerine dönmeleri hedeflenirken "geçiş aşamasında" olduğu ifade edilen Rusya, Türkiye ve Ukraynalıların program kapsamı dışında bırakıldıkları ifade edildi.





Almanya tarafından teklif edilen parayı alabilmek için sığınmacıların Federal Göç ve Sığınmacı Bürosu'na (BAMF) resmi bir beyanname ile sığınma taleplerini geri çektiklerini bildirmeleri gerektiği ifade edildi. Alman İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, programı, StarthildePlus'un Almanya'nın sığınma kanunları çerçevesinde "başarı şansı çok düşük olanları" hedeflediği iddia ederek savundu.





Maizière, "Anlayış ve sağduyu bekliyorum: Almanya'da kalma şansı çok düşük olanlar için gönüllü bir şekilde Almanya'yı terk etmek, sınırdışı edilmekten çok daha iyi" ifadelerini kullanırken "Eğer gönüllü bir şekilde ülkelerine dönmeyi tercih etmezlerse kalan tek yol sınırdışı etmek oluyor. Sığınmacı sisteminin güvence altında tutulmasının tek yolu kanunun tutarlı bir biçimde uygulanması" dedi.

(Sol)