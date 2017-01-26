Türkiye getirmeye çalışıyor, Onlar 25 Yıllık Başkanlık sisteminden vazgeçiyor





Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, "Kazakistan, hükümet ile meclisin rolü ve etkisini artıracak bir sistem değişikliğine gidiyor" açıklamasını yaptı.





Nursultan Nazarbayev canlı yayında vatandaşlara, Anayasa'ya reform yapılacağını ve bunun için çalışma oluşturulup işe başlandığını ifade etti.





Kazakistan bağımsızlığını kazandığı 1991 yılından itibaren 25 yıldır ülkeyi başkanlık sistemiyle yönetmekte olan Nazarbayev, "Devlet içerisinde iktidarın bölüşümü ve etkileşimi düzenlenecek" diye konuştu. Bu konuda çalışacak özel grubun oluşturulduğunu bildiren Nazarbayev, "Zamanın gerektirdiği koşullar hızla değişiyor; bizim de ona göre değişmemiz lazım. Bu nedenle devlet yönetim sistemini de modernleştirmemiz gerekiyor" diye devam etti. "Önümüzde bizi iktidar dalları makamlarını paylaşma görevi beklenilmektedir" diyerek Anayasa ve kanunlara değişiklik yapılacağını söyleyen Kazakistan Devlet Başkanı, "Çağımızın gereği ve milletimizin çıkarı için, neslimizin geleceğini düşünürek bu karar aldım" ifadesinde bulundu.