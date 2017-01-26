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Donald Trump'tan kritik Suriye hamlesi
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Donald Trump'tan kritik Suriye hamlesi
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26 Ocak 2017 00:32
Donald Trump'tan kritik Suriye hamlesi
Donald Trump Suriye'de güvenli bölge planı emri verecek iddiası
SHABER3.COM
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Dışişleri Bakanlığı'na Suriye'deki siviller için güvenli bölge planı yapın emri verecek
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