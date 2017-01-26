Samanyolu Haber /Dünya / Donald Trump'tan kritik Suriye hamlesi /26 Ocak 2017 00:32

Donald Trump'tan kritik Suriye hamlesi

Donald Trump Suriye'de güvenli bölge planı emri verecek iddiası

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Dışişleri Bakanlığı'na Suriye'deki siviller için güvenli bölge planı yapın emri verecek
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