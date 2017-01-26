MHP'yi karıştıran görüntü

Başkanlık anayasası değişikliği mecliste görüşülürken AKP'li milletvekillerinin açık oy kullanma ve kullandıkları oyları göstermeleri tartışmalara neden oldu.Oy tartışması sadece AKP üzerinden ilerlerdi ancak, MHP'li milletvekillerinin de kullandıkları oyların kontrol edildiği ortaya çıktı. MHP'de 'hayır' oyu kullanacağını açıklayan milletvekilleri hariç diğer vekiller oy kullandıktan sonra ellerindeki pulları MHP Milletvekili Arzu Erdem'e teslim etti. Böylelikle vekillerin ne oyu kullandıkları belirlenmiş oldu.Kaynak: Arzu Erdem, MHP'li vekillerin pullarını böyle toplamış