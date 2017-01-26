Samanyolu Haber /Gündem / MHP'yi karıştıran görüntü /26 Ocak 2017 01:01

MHP'yi karıştıran görüntü

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in Anayasa maddelerinin oylandığı sırada Meclis'teki görüntüleri sosyal medyaya bomba gibi düştü. MHP'li vekillerin oy kullandıktan sonra kullandıkları oyların pullarını Erdem'e teslim ettikleri görüldü.Kaynak: Arzu Erdem, MHP'li vekillerin pullarını böyle toplamış

MHP'yi karıştıran görüntü

Başkanlık anayasası değişikliği mecliste görüşülürken AKP'li milletvekillerinin açık oy kullanma ve kullandıkları oyları göstermeleri tartışmalara neden oldu.Oy tartışması sadece AKP üzerinden ilerlerdi ancak, MHP'li milletvekillerinin de kullandıkları oyların kontrol edildiği ortaya çıktı. MHP'de 'hayır' oyu kullanacağını açıklayan milletvekilleri hariç diğer vekiller oy kullandıktan sonra ellerindeki pulları MHP Milletvekili Arzu Erdem'e teslim etti. Böylelikle vekillerin ne oyu kullandıkları belirlenmiş oldu.Kaynak: Arzu Erdem, MHP'li vekillerin pullarını böyle toplamış 
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MHP'yi karıştıran görüntü

MHP'yi karıştıran görüntü

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