'Türkiye ekonomisi çöküyor '

Alman Commerzbank, Türkiye ekonomisine ilişkin oldukça kötümser öngörülerin olduğu bir rapor yayınladı. 'Türkiye: Ekonomi çöküyor' başlıklı raporda büyüme verilerinde yapılan revizyonları hatırlatan Commerzbank'a göre Türkiye ekonomisine ilişkin 2017 beklentilerinin hepsi 'masal'.





Commerzbank, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı büyüme verilerini kendisi mevsimsellikten arındırdı. Ekonomistlere göre bu hesapla Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 4.5 oranında küçüldü.

TÜİK, üçüncü çeyrekte ekonominin yıllık bazda yüzde 1.8 küçüldüğünü açıklamıştı. Commerzbank'a göre yüzde 4.5 daralma ekonomi için ‘felaket' düzeyde dedi ve şu açıklamayı yaptı: "Ekonominin sonraki 3 çeyrek boyunca aynı oranda daraldığını düşünün. Bu 2017'nin ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 16.8 daralmaya işaret ederdi." 2017'ye baz etkisi ile düşük büyüme ile girileceğini öngören Commerzbank, ekonominin 2017'de büyüme kaydetmesinin oldukça zor olduğunu vurguladı. '

TAHMİNLER TAMAMEN MASAL'

"Türkiye ekonomisinin mevcut durumu oldukça kötü. Büyüme verileri de bunu gösterdi" diyen Commerzbank, "Ancak gerçekte durum daha kötü ve 2017'ye ilişkin bütün tahmin tamamen masal" ifadelerini kullandı. 2017 için Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin yüzde 3.1, kendilerinin ise yüzde 1.9 büyüme beklediğini hatırlayan banka, önümüzdeki aylarda çok sert aşağı yönlü revizyonların geleceğini tahmin etti. Commerbank'a göre bu zaten baskı altında olan TL için zor dönemin devam edeceği anlamına geliyor.

'MERKEZ FAİZ ARTIRACAK'

Goldman Sachs da, T.C Merkez Bankası'nın 2017'de enflasyona karşı faizleri 200 baz puan artırmasını bekliyor. Ekonomiyi desteklemek için mali teşviklerle birlikte Merkez Bankası'nın finansal koşulları olabildiğince gevşek tutmasını bekleyen Goldman Sachs'a göre bu TL'nin zayıflamasına neden olacak. Bankanın 12 ay sonrası dolar/ TL tahmini 3.60 seviyesinde. Goldman, 2017'de kur artışı ve Fed'den 2017'de 3 faiz artışı bekliyor. Merkez Bankası aralık toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

SON 8 YILIN EN KÖTÜ GÜVENİ





Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 8 oranında azaldı. Kasımda 68.93 olan endeks değeri aralıkta 63.38 oldu. Böylece yüzde olarak Kasım 2008'den bu yana en sert aylık düşüş gerçekleşmiş oldu. Küresel krizin patlak verdiği 2008'in Ekim ve Kasım aylarında endeks arka arkaya yüzde 9.6 ve 8.78 oranlarında düşmüştü. Değer bazında bakıldığında ise endeks Ekim 2015'ten bu yana en düşük seviyede. Endekste en son ağustos ayında yükseliş görülmüştü. Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100'den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser durum olduğunu gösteriyor. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 4.1 düşüş gösterdi. Kasımda 95.06 olan genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 9.5 oranında düştü. İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 8.3 oranında azalarak, aralıkta 65.42 oldu. Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 17.9 oranında azaldı.



