Samanyolu Haber /Gündem / Son Dakika! Sputnik: IŞİD El Bab'da saldırdı, TSK ve ÖSO'nun kayıpları var /22 Aralık 2016 13:00

Son Dakika! Sputnik: IŞİD El Bab'da saldırdı, TSK ve ÖSO'nun kayıpları var

Suriye'nin El Bab kentinde şiddetli çatışmalar yaşanırken ölü ve yaralı haberleri geliyor. IŞİD, sisli hava ve kar yağışını fırsat bilerek Türk askerinin olduğu alanlara gidip bomba yüklü araçlarla saldırdı. Türk askerinin bombalı saldırılar ve mayınlı tuzaklar nedeniyle kayıplar verdiği öğrenildi.

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ÖSO kaynaklarından edinilen bilgilere göre Fırat Kalkanı harekatının 121. Gününde El Bab'ın kuzeyi ve batısında şiddetli çatışmalar yaşanırken, El Bab Hastanesi, Akil Dağı, Gençlik konutları, Seken konutları, Fırın merkezi, Ziraat okulu ve Nısıf Dünya düğün salonu, Akil Cezaevi ve 23.Cadde ile bazı önemli kavşaklar şiddetli çatışmalar sonucunda IŞİD'in elinden alındı. 

Dün akşam saatlerinde El Bab kentinin batısında ve kuzeyinde ağır kayıplar veren Türk askeri ve ÖSO, bölgeden geri çekilmeyerek olduğu alanda savunma hattını güçlendirdi.

 Kentte stratejik öneme sahip olan ve batıa yer alan Akil Dağı'nda savunma hatları güçlendirildi ve olası bomba yüklü araçlı saldırılara karşı da gereken tedbirler alındı. 

IŞİD, Akil Dağı'nda bulunan Türk askeri ve ÖSO'ya havan topları ve füzelerle saldırırken, Türk askeri de ağır silahlarla karşılık veriyor.

IŞİD, bu sabah saatlerinde El Bab'ın doğusunda Türk askeri ve ÖSO'nun bulunduğu alana bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenledi. 

Saldırı sonucu ölü ve yaralılar oldu. 

Ayrıca IŞİD'in 4 bomba yüklü aracı da Türk askeri tarafından etksiz hale getirildi. 

Öte yandan bu sabah yaşanan çatışmalar sonucunda 25 IŞİD militanının öldüğü belirtildi. 

El Bab bölgesinde çatışmalarda yaralanan ÖSO militanları ve Türk askerinin 112 Ambulanslarla Kilis'teki hastanelere kaldırıldı.

IŞİD, El Bab'ın hemen hemen her yerini mayınlarken, Türk askeri ve ÖSO'nun mayınlı tuzaklar nedeniyle ağır kayıplar verdiği öğrenildi.

El Bab'ta yoğun kar yağışı nedeniyle mayın temizleme aracının yeteri kadar temizlik yapamadığı belirtildi.

IŞİD, kentte büyük bir direniş gösterirken, havanın sisli ve karlı olması nedeniyle Türk savaş uçakları ile Türk topçuları örgüt mevzilerini rahatlıkla vuramıyor.

sputnik
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