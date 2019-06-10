Türkiye de İzlanda'yı havaalanında bekletti mi? Takım kaptanı konuştu...

Türk milli takımı kafilesinin 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri kapsamında İzlanda'ya indikten sonra havaalanında 2 saat bekletilmesi İzlanda ile Türkiye arasında diplomatik krize neden oldu. Türkiye İzlanda'ya söz konusu olayla ilgili nota verdi. İzlanda'da ise salı günü yapılacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan İzlanda milli takım kaptanı Aron Gunnarsson, 2015 yılında Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında gittikleri Konya'da 'çok beklediklerini' söyledi.





Takım kaptanı Aron Gunnarsson ile teknik direktör Erik Hamren'in ortak basın toplantısında havaalanında yaşanan olaylar da gündeme getirildi. İzlanda Teknik Direktörü Hamren yaşanan olayla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.





İzlanda medyasına göre takım kaptanı Aron Gunnarsson ise 2015 yılında yaptıkları maçı anımsatarak, Türkiye'nin 1-0 kazandığı Avrupa Şampiyonası A Grubu elemeleri için gittikleri Konya'da havaalanında çok beklediklerini söyledi.





Milli takım 13 Ekim 2015'te Konya'da ağırladığı İzlanda'yı son dakikada Selçuk İnan'ın serbest vuruştan attığı golle 1-0 yenerek en iyi grup üçüncüsü olarak final biletini almıştı.





(tr.euronews.com)





