BM'den Türkiye ile ilgili dikkat çeken Suriye uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye’nin İdlib bölgesindeki çatışmaların yoğunlaşması halinde yaklaşık 2 milyon Suriyelinin Türkiye'ye sığınabileceği uyarısında bulundu.





BM Suriye Krizi Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis konuya ilişkin yapığı açıklamada, "Bu çatışmalar daha da şiddetlenir ve ölenlerin sayısı yükselmeye devam ederse yüz binlerce, hatta 1 veya 2 milyon Suriyeli, Türkiye sınırına doğru yol alabilir." diye konuştu.





Birkaç ay önce çatışmaların kötü sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunduğunu hatırlatan Moumtzis, "Konuştuğumuz şu sırada, Suriye'de bütün bunlar yaşanıyor. İnsanlık için birileri müdahale etmeli." dedi.





Moumtzis ayrıca uluslararası hukuka aykırı olmasına rağmen Rusya ve Suriye ordusunun, sivillerin yoğun yaşadığı bölgeleri, hastaneleri ve okulları hedef aldığını ileri sürdü.





İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum





Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde.





Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, Esad rejiminin operasyonlarını en yoğun şekilde sürdürdüğü bölgelerin başında geliyor.





Türkiye, Rusya ve İran, Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmiş, rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata varmıştı.





Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen Suriye ordusu, Rusya ve İran'ın yardımıyla operasyonlarına devam ediyor.





Sivil kayıplar giderek artıyor





Sivil savunma kaynakları, Esad rejimi, İran destekli yabancı örgütler ve Rusya’nın, mayıs ayında İdlib iline düzenlediği hava ve kara saldırılarında 59'u çocuk, 231 sivilin yaşamını yitirdiğini, 659 sivilin yaralandığını belirtti.





Esad rejiminin ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018 tarihinden beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği operasyonlarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.





Şam yönetimi, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 25 Nisan'da başlattığı geniş çaplı saldırılarla 100 kilometrekare civarında bir alanın kontrolünü ele aldı. Muhalifler ise söz konusu bölgeleri rejim güçlerinden geri almak için zaman zaman saldırılar düzenliyor.





(tr.euronews.com)









