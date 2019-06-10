İzlanda: 3 saat değil, 80 dakika sonra ayrıldılar

Milli Takım oyuncuları havalimanında üç saat bekletildiklerini ileri sürmüştü. İzlanda'nın havaalanı operasyonlarını yöneten Isavia isimli kurum tarafından yapılan açıklamada, A Milli Takım'ın iddia edildiği gibi Keflavik Havaalanı'nda 3 saat beklemediği, uçak iniş yaptıktan 80 dakika sonra havaalanından ayrıldığı belirtildi.







Isavia'nın açıklamasında, Türk Milli Takımı'nın kalkış noktasının Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı üyesi bir ülkenin havaalanı olmadığı ve bu nedenle Isavia'nın bu nedenle güvenlik aramalarını yapmak zorunda olduğu paylaşıldı.





Şirket, aramaların normalden uzun sürmesinin nedeni olarak ise Milli Takım kafilesinin çantalarında fazla sayıda sıvı ve elektronik eşyanın yer almasını gösterdi.





Isavia, Türk Milli Takımı'nın Keflavik Havaalanı'nda iddia edildiği gibi 3 saat beklemediğini söylerken, Milli Takım kafilesinin 19.40'ta iniş yaptığını ve 21.00'da havaalanından ayrıldığını, toplamda havaalanında 80 dakika geçirdiğini duyurdu.





İzlanda Futbol Federasyonu Güvenlik Sorumlusu Vidir Reynisson ise yaptığı açıklamada Türkiye Milli Takımı'nın havalimanına inmesinden ve otele gelinceye kadar yaklaşık iki saatlik zaman geçtiğini belirterek oyuncuların durumu abarttığını savundu.





Reynisson, "Biz de Türkiye'ye geldiğimizde kontrolden geçtik, onlarınkiyle bizimki aynıydı. Bence anormal görünen bir şey yok. Türk oyuncular abartıyor. Havaalanına geldikten yaklaşık iki saat sonra otele geçtiler" dedi.