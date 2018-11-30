Türkiye’de adam kaçırma ve kayıplara bir yenisi daha eklendi

16 Kasım Cuma günü evinden çıkan Ahmet Ertürk’ten o günden beri haber alınamıyor. Bir okulda öğretmenlik yapan Ertürk’ün kaybolduğu aynı saatlerde anne ve babasının evleri basılarak onların da gözaltına alındığı öğrenildi.





Sosyal medyadan yaşananları duyuran eşi ise, “Eşimden haber alamıyorum. Emniyet ve savcılık olumlu cevap vermedi. Sizden eşimi bulmak için yardım istiyorum” şeklinde yazdığı mesajları CHP ve HDP’li milletvekilleri, insan hakları dernekleri ile ilgili kamu görevlileriyle paylaştı.









CHP Milletvekili Mahmut Tanal ile HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve İHD gibi sivil toplum kuruluşu ve insan hakları savunucularından yardım talep etti.





15 Temmuzdan sonra kapatılan bir okulda öğretmenlik yaptığı öğrenilen Ahmet Ertürk, 13 gündür kayıp. Polisler evinde arama yaptıktan kendisinden haber alınamamış. Eşi hayatından endişe ediyor ve yardim istiyor.





Ahmet Ertürk’ün kaybolması daha önce siyah transporterlar ile başkent Ankara başta olmak üzere İzmir, İstanbul gibi illerde yaşanan istihbarat ve MİT odaklı kaçırma olaylarına akıllara getirdi.