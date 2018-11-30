Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye’de adam kaçırma ve kayıplara bir yenisi daha eklendi /30 Kasım 2018 02:50

Türkiye’de adam kaçırma ve kayıplara bir yenisi daha eklendi

Türkiye’de adam kaçıma ve kayıplara 28 yaşındaki öğretmen Ahmet Ertürk'te eklendi

SHABER3.COM

16 Kasım Cuma günü evinden çıkan Ahmet Ertürk’ten o günden beri haber alınamıyor. Bir okulda öğretmenlik yapan Ertürk’ün kaybolduğu aynı saatlerde anne ve babasının  evleri basılarak onların da gözaltına alındığı öğrenildi.

Sosyal medyadan yaşananları duyuran eşi ise, “Eşimden haber alamıyorum. Emniyet ve savcılık olumlu cevap vermedi. Sizden eşimi bulmak için yardım istiyorum” şeklinde yazdığı mesajları CHP ve HDP’li milletvekilleri, insan hakları dernekleri ile ilgili kamu görevlileriyle paylaştı.

 

CHP Milletvekili Mahmut Tanal ile HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve İHD gibi sivil toplum kuruluşu ve insan hakları savunucularından yardım talep etti.

15 Temmuzdan sonra kapatılan bir okulda öğretmenlik yaptığı öğrenilen Ahmet Ertürk, 13 gündür kayıp. Polisler evinde arama yaptıktan kendisinden haber alınamamış. Eşi hayatından endişe ediyor ve yardim istiyor.

Ahmet Ertürk’ün kaybolması daha önce siyah transporterlar ile başkent Ankara başta olmak üzere İzmir, İstanbul gibi illerde yaşanan istihbarat ve MİT odaklı kaçırma olaylarına akıllara getirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye’de adam kaçırma ve kayıplara bir yenisi daha... Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:11:05