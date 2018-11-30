Yalova'da, İstanbul'da da hissedilen deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün verilerine göre merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan deprem, 4 büyüklüğünde ölçüldü. Deprem, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya'da da hissedildi.







Aynı bölgede daha sonra büyüklüğü 1.5 ile 2.9 arasında ölçülen çok sayıda artçı deprem daha meydana geldi.





YALOVA VALİSİ: CAN VE MAL KAYBI YOK





Deprem sonrasında ilk resmi açıklama Yalova Valisi Muammer Erol'dan geldi. Vali Erol yaptığı açıklamada, "Çınarcık Esenköy arasında saat 05.36 da 4,1 büyüklüğünde meydana gelen deprem dolayısıyla acil çağrı merkezimize, Emniyet ve Jandarma birimlerimize şu ana kadar can ve mal kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar düşmemiştir" dedi.





Kandilli rasathanesi ise daha sonra büyüklüğü düzelterek 'deprem 4.3 büyüklüğünde oldu' dedi





'BU, HERHANGİ BİR DEPREMİN ÖNCÜSÜ OLARAK BEKLENEN BİR DEPREM DEĞİL'





İTÜ Öğretim Üyesi, Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz depremle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. "Olan deprem karada olan bir deprem. Bu bölgede 4 büyüklüğünde deprem olması birtakım fayların kırılmasına işaret ediyor. Ancak bu herhangi bir depremin öncüsü olarak beklenen bir deprem değildir" diyen Tüysüz, şöyle devam etti:





— Depremler sığ olursa, hissedilir. 4 büyüklüğünde deprem de yüzeyde hissedilebilecek bir depremdir. Halkımıza geçmiş olsun. Telaş edilebilecek bir şey söz konusu değil. İstanbul'da deprem olmasını beklediğimiz fay, şu anki depremin oldukça kuzeyinde. Şu an o fay üzerinde bir deprem olmadığını söyleyebiliriz. Ancak önemli olan depreme hazırlıklı olmak. Bu konuda 1999'dan bu yana çok çeşitli uyarılar yapıyoruz. Ancak hazırlıklarımızın tamam olmadığı yetkili ağızlar tarafından da ifade edilebilmektedir. Deprem herhangi bir zamanda, herhangi bir anda olabilir.





— Marmara Denizi'nin güneyinde olduğu için Bursa çevresi, Tekirdağ civarında deprem hissedilmesi olağandır. Ama bunu kısa bir zaman içerisinde izlemek mümkün olacaktır. Deprem üzerinden çok kısa süre geçtiği için o konuda yeterli bilgiye sahip değiliz. Tahminde bulunmak mümkün.