Samanyolu Haber /Gündem / Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru /30 Kasım 2018 02:39

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

KHK ile ihraç edilen sağlık teknikeri Sivas'ta hayatını simit satarak kazanmaya çalışıyordu. Bir gün tezgahına gelen polisler onu 'aranman var 'gerekçesiyle göz altına aldılar...

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

KHK ile ihraç edilen sağlık teknikeri  Sivas'ta tarihi şehir meydanında hayatını simit satarak kazanmaya çalışıyordu.  Meydanda devriye gezen KHK mağdurunun kimliğini kontrol etmek istediler . Daha sonra Denizli 3. Ağız Ceza Mahkemesinden aranman var gerekçesiyle KHK Mağdurunu gözaltına aldılar... KHK Mağdurunun evini geçindirmek için sattığı simitler ve tezgahı ortada kalırken Olayı çeken muhabirin sorusu çok anlamlıydı. Gözaltına alınan Sağlık teknisyenine 'Simit mi satıyordun? ' diye soran muhabire Sosyal Medyadan Gazeteci Tarık Toros tepki gösterdi .
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Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
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