Türkiye’de 500 bine yakın kişi göçe zorlandı

Uluslararası Af Örgütü salı günü açıkladığı bir raporda Türkiye'nin güneydoğusundaki en az yarım milyon insanın şiddet, büyük ölçekli mülk tahribatı ve PKK'ya karşı mücadelede ilan edilen sokağa çıkma yasakları nedeniyle zorla yerlerinden edildiğini bildirdi.





"Yerinden Edilmiş ve Mülksüzleştirilmiş" isimli raporunda örgüt, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yerinden edilmiş kişilerle yaptığı görüşmelere yer veriyor. Örgüt raporunda Sur ve güneydoğudaki diğer ilçelerde yerlerinden edilen sakinlerin evlerine dönmelerini sağlamak için Türkiye'yi harekete geçmeye çağırdı.





Uluslararası Af Örgütü Türkiye uzmanı Andrew Gardner'ın açıklaması şöyle:





"Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinden bu yana bir yıl geçti. Bu iş uzadıkça aileler geri dönme umudunu kaybediyor. Özellikle bölgedeki genel duruma bakınca, STK'ların kapatılmasına, belediye başkanlarının yerine kayyum atanmasına, medya kuruluşlarının kapatılmasına, bu ortamda bu tasfiyeler nedeniyle insanların olumlu gelişmeler olabileceğine dair umutları azalıyor."





Gardner, rapor için Sur'lu 26 aile ile görüştüklerini ve hepsinin evlerine veya mahallelerine geri dönmek istediğini söyledi.



