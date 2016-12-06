Damat Berat, 'Erdoğan Lahey'de yargılansın' demiş

WikiLeaks, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Enerji Bakanı Berat Albayrak'a ait olduğu iddia edilen e-postaları yayınladı. Berat Albayrak'ın, Change.org'da "Recep Tayyip Erdoğan Savaş Suçlusu Olarak Yargılansın" kampanyasına imza attığı için "teşekkür" edilen bir e-posta dikkat çekiyor.





Albayrak'ın e-postalarında imzaladığı görülen kampanya için tıklayınız:





KAMPANYADA NE VARDI?





'Kampanyada, Türkiye'nin hava operasyonlarında, Türk jetleri tarafından 1.8.2015 tarihinde Kürdistan bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda Irak Kürdistanı'nda bulunan Zergele Köyünü bombalanmış, bombardımanda aralarında hamile bir kadın olmak üzere 10 sivil insan ölmüş ve 15 sivil de yaralanmıştır. Bu katliam ve sivil yerleşimleri bombalama emrini veren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesin'de yargılanmasını talep ediyoruz'' deniyor.





Berat Albayrak, daha önce RedHack tarafından yayımlanan bu e-postalarla ilgili iddialara cevap vermemişti.









