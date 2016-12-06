Türkiye’de 500 bine yakın kişi göçe zorlandı

Uluslararası Af Örgütü salı günü açıkladığı bir raporda Türkiye'nin güneydoğusundaki en az yarım milyon insanın şiddet, büyük ölçekli mülk tahribatı ve PKK'ya karşı mücadelede ilan edilen sokağa çıkma yasakları nedeniyle zorla yerlerinden edildiğini bildirdi.





"Yerinden Edilmiş ve Mülksüzleştirilmiş" isimli raporunda örgüt, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yerinden edilmiş kişilerle yaptığı görüşmelere yer veriyor. Örgüt raporunda Sur ve güneydoğudaki diğer ilçelerde yerlerinden edilen sakinlerin evlerine dönmelerini sağlamak için Türkiye'yi harekete geçmeye çağırdı.





Uluslararası Af Örgütü Türkiye uzmanı Andrew Gardner Deutsche Welle'ye şöyle konuştu:

"Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinden bu yana bir yıl geçti. Bu iş uzadıkça aileler geri dönme umudunu kaybediyor. Özellikle bölgedeki genel duruma bakınca, STK'ların kapatılmasına, belediye başkanlarının yerine kayyum atanmasına, medya kuruluşlarının kapatılmasına, bu ortamda bu tasfiyeler nedeniyle insanların olumlu gelişmeler olabileceğine dair umutları azalıyor."

Gardner, rapor için Sur'lu 26 aile ile görüştüklerini ve hepsinin evlerine veya mahallelerine geri dönmek istediğini söyledi.





2 bin 360 kişi hayatını kaybetti

Rapor Sur sakinlerinin, güvenliği sağlamak adına kasıtlı bir şekilde yerinden etme politikası neticesinde altyapı ve nüfus transferleri yapılarak ve kentsel alanların imha edilip yeniden inşa edilmesi sonucu yerinden edildiğini bildiriyor.

Rapor, sokağa çıkma yasağı operasyonları sırasında ise en az 368 silahsız kent sakini de dahil olmak üzere yaklaşık 2 bin 360 kişinin öldüğünü aktarıyor.

Uluslararası Af Örgütü, yerinden olmuş kişilerin haklarına erişim eksikliğine değinerek, Türkiye'yi şartları oluşturarak yerinden olmuş halkları evlerine geri döndürme görevini yapmaya çağırdı.

Güvenlik güçleri güneydoğudaki yerleşim merkezlerinden PKK militanlarını temizleme operasyonları sırasında tüm gün süren sokağa çıkma yasakları uyguladı. Güvenlik güçleri ve PKK arasındaki çatışmalar ateşkesin geçen yıl sona ermesinden bu yana yoğunlaştı. O tarihten bu yana güneydoğudaki birçok Kürt belediye başkanı da görevden alındı ve yerlerine kayyum atandı.