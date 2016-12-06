Samanyolu Haber /Ekonomi / Rusya'dan Türkiye'ye TL-Ruble cevabı /06 Aralık 2016 11:15

Rusya'dan Türkiye'ye TL-Ruble cevabı

Rusya hükümetinin Türkiye ile ekonomik bağlarında ulusal para biriminin kullanılması için gelecek görmediği, fakat bazı alanlarda böyle bir talebin olduğu bildirildi.

Rusya'dan Türkiye'ye TL-Ruble cevabı


Tass haber ajansı Rus hükümetindeki bir kaynağına dayanarak yaptığı haberde, Rusya ve Türkiye’nin ilişkilerinde “Pratik alanlarda” bu tür bir talebin görüşülmediği, turizm ve inşaat sektöründe Türkiye’nin ulusal para biriminin kullanılabileceği, fakat doğalgaz gibi ciddi ödemelerde bu talepte bir gelecek görülmediği belirtildi.


Bakanlar Kurulu, Rusya’nın tüm ülkelerle ulusal para birimlerini kullanma yelpazesini genişletmeye hazır olduğunu ve Türkiye’ye gelince bunun için hiçbir yasal, hukuki ve teknik kısıtlamanın olmadığını bildirdi. Haberde, “Her şey ekonomik amaçlara bağlı. Ekonomik operatörlerimizi dolar ve euro yerine Türk para birimini kabul etmeleri için zorlayamayız” denildi.
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