İranlı başsavcıdan 'Zencani' açıklaması

Tasnim Haber Ajansı’nın haberine göre, Tahran Başsavcısı Abbas Caferi Devletabadi, idam cezası onanan Zencani için kurtuluş yollarının hâlâ mevcut olduğunu ifade etti.







Zencani’nin yargılanmasındaki öncelikli amacın zimmetindeki malların iade edilmesi olduğunu söyleyen Devletabadi, milyarder iş adamının zimmetindeki paraları ve devlete verdiği maddi zararı telafi etmesi halinde, ceza kanunundaki ‘İslami merhamet’ maddesinden yararlanabileceğini açıkladı.





Yolsuzluk ve evrakta sahtecilik yaparak devletin 2,8 milyar dolar parasını zimmetine geçirmekle suçlanan Zencani, 3 Aralık'ta tutuklanıp iki ortağıyla yargılandığı davadan idama mahkûm edilmişti. Geçen Cumartesi Zencani hakkında verilen idam kararı, İran Yüksek Mahkemesi tarafından onanmıştı.







