Samanyolu Haber /Dünya / İranlı başsavcıdan 'Zencani' açıklaması /06 Aralık 2016 11:07

İranlı başsavcıdan 'Zencani' açıklaması

İran’da milyar dolarlık yolsuzluk suçundan idama mahkûm edilen ve cezası yüksek mahkeme tarafından onanan ünlü iş adamı Babek Zencani’nin zimmetine geçirdiği paraları geri ödemesi halinde cezasının indirilebileceği belirtildi.

İranlı başsavcıdan 'Zencani' açıklaması

Tasnim Haber Ajansı’nın haberine göre, Tahran Başsavcısı Abbas Caferi Devletabadi, idam cezası onanan Zencani için kurtuluş yollarının hâlâ mevcut olduğunu ifade etti.

Zencani’nin yargılanmasındaki öncelikli amacın zimmetindeki malların iade edilmesi olduğunu söyleyen Devletabadi, milyarder iş adamının zimmetindeki paraları ve devlete verdiği maddi zararı telafi etmesi halinde, ceza kanunundaki ‘İslami merhamet’ maddesinden yararlanabileceğini açıkladı.

Yolsuzluk ve evrakta sahtecilik yaparak devletin 2,8 milyar dolar parasını zimmetine geçirmekle suçlanan Zencani, 3 Aralık'ta tutuklanıp iki ortağıyla yargılandığı davadan idama mahkûm edilmişti. Geçen Cumartesi Zencani hakkında verilen idam kararı, İran Yüksek Mahkemesi tarafından onanmıştı.


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