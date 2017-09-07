Türkiye bu yıl Almanya'dan kaç kişinin iadesini istedi?

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Almanya Adalet Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin Almanya'dan geçen yıl 52 kişinin iadesini istediğini, adi suç kapsamındaki 20 iade talebinin kabul edildiğini açıkladı. Adalet Bakanlığı yetkilileri bu yıl içerisinde ise Ankara'nın 53 kişinin iadesini istediğini ve bu kişilere ait iade dosyalarını ilettiğini söyledi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Temmuz ayında yaptığı açıklamada Almanya'ya 4 bin 500 dosya iletildiğini söylemişti. Erdoğan bu dosyaların PKK ile bağlantılı olduğunu belirtmişti.





Ancak Alman yetkililer ortada 4 bin 500 iade talebi ya da Alman makamlarına iletilmiş 4 bin 500 dosya olmadığını söylüyor.





Almanya'da 2016 iade taleplerine ilişkin kesin resmi istatistikler 2018 yılında, 2017 taleplerine ilişkin resmi istatistikler ise 2019'de açıklanacak. Alman hükümetinin daha önce Sol Parti'nin bir soru önergesine verdiği yanıtta 2009-2015 yılları arasında Türkiye'nin Almanya'ya toplam 306 iade talebi ilettiği, 138 iade talebinin kabul edildiği bilgisi yer alıyor.





Öte yandan Almanya'da da terör örgütleri listesinde bulunan PKK'nın faaliyetlerine, destekçilerine karşı 1993 yılından bu yana açılmış yaklaşık 4 bin 500 soruşturma bulunuyor.





İade değil bilgi talebi





Türk makamları, 4 bin 500 dosyanın sonuçlarına ilişkin Alman federal hükümetinden bilgi talep ederken, Berlin ise bu konuda kendisinden değil, ilgili eyaletlerden ve mahkemelerden bilgi alınması gerektiği karşılığını veriyor.



