Samanyolu Haber /Gündem / Sezaryenle doğum yapan kadını gözaltına almak için kapısında polis bekliyor /07 Eylül 2017 18:16

Sezaryenle doğum yapan kadını gözaltına almak için kapısında polis bekliyor

Yeni doğum yapan anneleri hastane odası önünde gözaltına aldıran savcılar bugün de benzer bir vicdansızlığa imza attı

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Hizmet hareketine yönelik kitlesel soykırım planını andıran gözaltı dalgaları devam ederken onlarca kadın da, anne olma heyecanını yaşadığı anlarda polis tarafından gözaltı zulmüne maruz bırakılmıştı. Bebekleriyle birlikte doktor kontrolünde olmaları gereken saatlerde Emniyet Müdürlüğü ya da Adliyede ifadeleri alınmak için alıkonulan annelerden biri daha bugün Adana'da benzer zulme maruz kaldı.

Adana Ortadoğu Hastanesinde sezaryanla bu sabah doğum yapan B.Ö. isimli kadının kapısına polis gönderildi. Gözaltı için kapısında polis memurunun beklediği anne ile ilgili CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu Twitter mesajı yazdı.


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