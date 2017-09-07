Emine Erdoğan'a organlarını bağışladı

TBMM Dilekçe Komisyonu’na yaz döneminde ilginç dilekçeler gönderildi.





T24'ten Hülya Karabağlı'nın haberine göre, ilgili dilekçelerden biri organ bağışı konusundaydı.





Erzurum'dan gelen bir dilekçede, ilgili şahıs organlarını bağışlamak istiyordu. Ancak yalnız bir kişiye: Emine Erdoğan! Ancak komisyon dilekçe sahibine, konu hakkında bir yetkisi olmadığını bildirdi.





TBMM Dilekçe Komisyonu’nun son toplantısında karar cetvelinde dilekçe ve yanıtı, şu ifadelerle yer aldı;





Dilekçe: Organlarını Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan'a bağışladığını ifade etmektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçe konusu husus Dilekçe Komisyonu'nun yetki ve görev alanına girmediğinden konunun ilgili kurumlara intikal ettirilmesi gerekmekte olup bu aşamada, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ile TBMM İçtüzüğü'nün 116'ncı maddesi uyarınca dilekçe hakkında Komisyonumuzca başka bir işlem yapılamayacağına karar verildi."